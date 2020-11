Mikrobiolozi: Noćivaju na poslu, na odmore nisu išli

Specijalisti mikrobiologije i čitavi timovi u zavodima mikrobiologije od kako je počela pandemija uglavnom zbog obima posla i da se što brže stigne s testovima često noćivaju na poslu, odmore nisu koristili, a socijalna viđanja su sveli na najmanju moguću mjeru i život im se sveo na relaciju posao - kuća.

Šef Zavoda za mikrobiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla Nijaz Tihić, specijalista mikrobiologije i parazitologije, od početka pandemije virusa korona dao je veliki i stručni i ljudski doprinos u borbi protiv ove infekcije.

Danas poručuje da bitka još traje i da svi moramo biti odgovorni.

Pojavom virusa, potpuno novog i nepoznatog, doktoru Tihiću je bilo prvo pitanje hoće li Zavod moći raditi dijagnostiku i kako nabaviti testove. Pozvao je kolege iz Beograda i saznao odakle su ih oni nabavili.

"Krenuli smo u nabavku da spremno dočekamo prve pacijente i uradimo dijagnostiku. Drugi problem je bio kako obezbijediti potrošni materijal potreban za laboratoriju. Nismo bili uplašeni metodom dijagnostike jer mi u Zavodu radimo molekularnu dijagnostiku od 2002. godine. Te metode su slične. Imali smo i obučene ljude, školovan kadar, a uz proučavanje literature o metodama bili smo spremni", prisjeća se doktor Tihić i dodaje da su na početku imali stari aparat s ograničenim mogućnostima.

No, neposredno prije pandemije Zavod je dobio novi aparat pa su na njemu rađene brze obuke, kako bi se moglo testirati što više uzoraka. Bilo je veoma bitno kako organizovati posao...

"Brzo smo se organizovali da radimo 24 sata, sedam dana u sedmici. Trebali su nam novi ljudi. Dva biologa su bila odgovorna za molekularnu biologiju, a druge koji nisu rutinski radili taj posao smo obučili. Vrlo brzo smo uspostavili smjenski rad. Molekularni biolozi iz Zavoda za patologiju su nam došli kao ispomoć", kaže doktor.

Sretan je što ima tako dobru ekipu, koju je znao zamoliti da radi prekovremeno tokom ljeta, kada se dnevno obrađivalo više od 500 uzoraka. Taj period je bio težak i zbog nedostatka opreme generalno na tržištu, ali je UKC preko raznih dobavljača, donatora, Svjetske zdravstvene organizacije, UNDP-a, Federalne civilne zaštite uspijevao održati kontinuitet u nabavci potrebne opreme.

"Danas imamo stabilnu ekipu. Radimo 12 časova dnevne, 12 noćne, pa dva dana odmora. Svaka ekipa ima tri ili četiri člana, odnosno jednog ili dva biologa, inženjera laboratorijske dijagnostike, laboratorijskog tehničara i ljekara mikrobiologa. Najčešće sam ja tu. Dosta je posla, kako stižu uzorci mi ih obrađujemo i to se uglavnom radi noću. Mi smo nekako noćne ptice jer moramo ujutru dostaviti izvještaje", pojašnjava doktor Tihić, koji po potrebi bukvalno i spava na poslu.

Priča nam kako je od marta do septembra možda samo sedam dana spavao kod kuće. Sve vrijeme je bio na poslu.

"Odlazak kući je bio da možda ručam i da se okupam. Nekad se dešavalo da ne idem kući dva dana, pogotovo u julu i augustu kad je bio veliki broj uzoraka. Morali smo unositi puno podataka, posebno noću, kada morate dobro provjeriti. Jednostavno sam morao biti tu", prepričava nam ovaj ljekar.

On nije išao ni na godišnji odmor jer je smatrao da nema smisla da on kao neko ko vodi laboratoriju ide na odmor u najvećem jeku pandemije.

Njegovoj vrijednoj ekipi posao je danas malo lakši u smislu da je novim softverom ubrzan proces unosa i obrade podataka, ali opasnost nije prošla.

U BiH je sve veći broj zaraženih, a doktor Tihić kaže da znamo da virus postoji, da je smrtonosan i da smo svi potencijalni pacijenti.

"Niko od nas ne zna kako će njegov imuni sistem reagovati i u kojem pravcu će virus ići. Građani ovo moraju shvatiti ozbiljno. Virus postoji. Ne vidi se on na ulici, ali mi znamo po broju hospitaliziranih pacijenata i teških kliničkih slika. Treba to shvatiti ozbiljno. Ovo ne može stati ukoliko se građani ne uključe. Virus je tu dok ne bude sigurne vakcine i dok ne prođe kroz značajan dio stanovništva. Do ovog perioda naredne godine sigurno ćemo se boriti sa virusom. Na nama je koliko ćemo se boriti jer je lična odgovornost veoma bitna", poručuje dr Tihić.

Višnja Mrđen

A Višnja Mrđen, specijalista mikrobiologije i parazitologije, supspecijalista virusologije iz Zavoda za kliničku mikrobiologiju Univerzitetskog kliničkog centra RS, poručuje da, iako je zbog pandemije rad dosta komplikovaniji, osjeća se dobro što zna da će njen rad doprinijeti da nekome bude znak kako će dalje reagovati da bi pacijentu bio spašen život.

Kako je istakla, zbog pandemije virusa korona rad je dosta komplikovaniji za mikrobiologe i virusologe.

"S prvim slučajevima virusa korona bilo je dosta neizvjesnosti, ali smo bili dobro opremljeni. Posebno je težak pritisak javnosti i sama situacija kad se mora raditi u punom kapacitetu i ne znate više kad vam je radno vrijeme jer radite i danju i noću i vikendima kako bi se što prije saznali rezultati testova", objašnjava Mrđenova.

Prema njenim riječima, svi radnici u laboratoriji moraju nositi zaštitnu opremu, te su oni na prvoj liniji odbrane od virusa korona jer se lako mogu zaraziti.

"Ne smijemo paliti klima-uređaje zbog stvaranja aerosola i zbog toga je vruće i teško je. Postoje neizvjesnost i strah šta ako se i mi zarazimo. Prvo mislimo o svojim bližnjima, porodici i prijateljima, tako da moramo biti veoma oprezni, ali i brzi. Javnost mora da shvati da smo i mi samo ljudi", naglašava ona.

Dodala je da se trudi da svi dobiju rezultate testova na vrijeme jer je to bitno ne samo za osobe koje su testirane, nego i za epidemiološke nalaze za kliničare da se njima izađe u susret i što prije reaguje u slučaju teže kliničke slike.

"Moramo se naučiti da živimo sa virusom korona i da se pridržavamo svih mjera. Zdravstveni sistem je skoro popunjen, tako da je veoma bitno da olakšamo posao zdravstvenim radnicima, ali i čuvamo sopstveno zdravlje. Ja nisam bila na godišnjem odmoru ove godine jer radimo punim kapacitetom kako bismo spasili živote, a zbog prirode posla nigdje ne idem osim kući. Moramo svi dati doprinos kako bismo se uspješno izborili sa pandemijom, kako mi u zdravstvu, tako i građani svojim postupcima", navela je Mrđenova.

Ističe da najteži slučajevi dolaze u Zavod za kliničku mikrobiologiju, ali da su opremljeni i spremni da se suoče sa svim izazovima, kojih je do sada, prema njenim riječima, bilo veoma mnogo.

"Pošto se bavimo dijagnostikom infektivnih uzročnika, uvijek smo izloženi i ugroženi, te se svaki uzorak smatra potencijalnom zarazom. Već osam mjeseci ne idem nigdje mimo posla zbog porodice i prijatelja i svih ostalih ljudi, te nemam taj komfor da izlazim i rizikujem da se zarazim. Zbog pandemije je mnogo više testiranja, a mi i dalje radimo i sve ono što smo radili prije virusa korona. Rade se ostala testiranja zbog HIV-a, hepatitisa ili nekih drugih oboljenja", navela je Višnja Mrđen.