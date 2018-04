Milan Projević, najbolji ljekar u RS: Priznanje za požrtvovan pristup pacijentima

TREBINJE - Mi prihvatamo svoje pacijente kao ljude u nevolji koji od nas traže pomoć, kao tjelesno, duhovno, duševno i socijalno biće, a taj uvid u stanje svakog našeg bolesnika posebno omogućava porodična medicina, kazao je dr Milan Projević, zaposlen u ambulanti porodične medicine Doma zdravlja Trebinje, koji je dobio priznanje građana i pacijenata kao najbolji ljekar u RS.

On je zahvalio svim sugrađanima koji su glasali za njega kao najboljeg ljekara i dodao da se jednako kao on trude i sve njegove kolege u Domu zdravlja Trebinje, te da je on samo jedan od njih.

U sklopu obilježavanja Evropskog dana prava pacijenata i projekta "Moje pravo", kojim se promovišu prava pacijenata u Bosni i Hercegovini, njemu je dodijeljeno ovo priznanje.

"Ovo je bilo ogromno iznenađenje za mene, s obzirom na to da nisam znao ni za ovo ispitivanje ni za ovu anketu, ali shvatam da je to velika čast i još veća obaveza - da se bude što bolje, da radim što bolje ovaj posao", rekao je kratko u Trebinju na promociji ovog priznanja doktor Projević.

Direktor Doma zdravlja Trebinje Vaso Mijanović potvrdio je da je Projević zaista omiljen ljekar u Domu zdravlja, ali, kako je dodao, požrtvovan pristup pacijentima imaju i ostali ljekari ove zdravstvene ustanove.