Mile Jovišić i Ivica Radoš prevaliće biciklima put od 450 kilometara

SANSKI MOST - Kako bi obilježio 50 godina aktivnog bavljenja biciklizmom, Mile Jovišić (65) iz Sanskog Mosta odlučio se na put biciklom iz ovoga grada do manastira Svetog Vasilija Ostroškog u Crnoj Gori, pri čemu mu valja prevaliti put od oko 450 kilometara.

"Cijeli život aktivno se bavim biciklizmom, počeo sam u zavičaju, a potom nastavio u Austriji, gdje živim i radim od 1989. godine. Baveći se ovim sportom doživio sam najljepše trenutke, ali bilo je i opasnih situacija, jer sam mnogo puta lomio ruke i noge te doživljavao ozbiljne povrede glave i drugih dijelova tijela. Međutim, kao da me je sačuvala neka viša sila, a kako sam pobožan čovjek, odlučio sam na ovakav način da zahvalim Bogu", kaže Jovišić.

Društvo u ovoj avanturi Jovišiću pravi njegov prijatelj Ivica Radoš iz Tomislavgrada, a njih dvojica se dugo druže i bave biciklizmom u austrijskom Lincu, gdje žive i rade.

"Prije nekoliko godina Mile mi je pravio društvo kada sam iz Austrije vozio u Međugorje, a sada je bilo vrijeme da mu se odužim. Iako sam dosta mlađi, moram priznati kako mi je ponekada teško da pratim njegov tempo", kaže kroz smijeh Radoš.

Njih dvojica planiraju ostvariti zacrtani put u tri etape, pri čemu će prvu voziti do Tomislavgrada, drugu do Stoca i potom treću do krajnjeg odredišta. Inače, Jovišića Sanjani poznaju kao velikog humanitarca i čovjeka koji je u prošlosti pomagao brojne humanitarne akcije.

U posljednjih nekoliko sedmica Jovišić je organizovao akciju čišćenja i uređenja nekoliko kilometara zaraslog i devastiranog puta do njegovog rodnog sela Tramošnja, koje je udaljeno petnaestak kilometara od Sanskog Mosta. Također, jedan je od inicijatora i organizatora te najvećih donatora obnove mjesne crkve u tom selu, a radovi na tom objektu polako se privode kraju.

"Otišao sam davno iz rodnog kraja, ali on nikada nije otišao iz mene. Sada, kada sam u penziji, namjeravam više vremena provoditi u Tramošnji i svom Sanskom Mostu, gdje imam brojne prijatelje i poznanike. Djeca su mi već odrasla, žive i rade u Austriji, a imam i unuke. Ipak, ja i supruga Milena smo najsretniji kada samo ovdje", kaže Jovišić, dodajući kako u rodnom gradu namjerava promovisati biciklizam i zdrav način života.