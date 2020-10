Mile Matić, predsjednik UO Alumine: Pet novih proizvoda u 2020. godini

Kompanija "Alumina", i u periodu globalne krize, dodatno pospješene pandemijom virusa korona, uspjela je pozitivno da posluje, nastavi razvojni program i da sačuva sve inostrane destinacije gdje plasira svoje proizvode – poručuje, u intervjuu, Mile Matić, predsjednik Upravnog odbora najvećeg zvorničkog kolektiva, dodajući da fabrika danas, u svom proizvodnom programu, ima 31 proizvod koji su namijenjeni za inostrano tržište.

Kako ocjenjujete rad kompanije u 2020. godini?

- Ovo je dosta teška godina za poslovanje "Alumine". Svjetska ekonomska kriza se od sredine 2019. ubrzano širila, imala je negativne konsenkvence, tako da smo za 2020. godinu planirali manji obim proizvodnje i naše poslovanje prilagodili tržišnim prilikama. Pandemija virusa korona je, poslije toga, prouzrokovala dodane probleme, došlo je do prekompozicije tržišta. Sve velike kompanije sa kojima sarađujemo su značajno smanjile obim poslovanja, neke su svoj proizvodni program "skresale" i do 70 odsto. I mi smo bili primorani da dodatno smanjimo kapacitet proizvodnje za oko 25 odsto. Ali, bez obzira na sve probleme i teškoće, izazvane pandemijom virusa kovid-19, "Alumina" profitabilno posluje i u 2020. godini. Pokazali smo prilagodljivost novim okolnostima i aspekt poslovanja stavili na tržište. U isto vrijeme, ostvarili smo sve druge ciljeve koje smo zacrtali. Redovno se isplaćuju plate i druge obaveze prema zaposlenima, nismo otpustili nijednog radnika, bez obzira na manji obim proizvodnje. Takođe, uredno izmirujemo poreze i doprinose prema državi, kao i obaveze prema dobavljačima. Nismo zaustavili razvojni program, pravimo revitalizaciju i smanjenje troškova gdje god je to moguće. Jednom riječju, borimo se u skladu sa tržišnim mogućnostima da što bolje fluktuiramo i da krizu iskoristimo kao pozitivan faktor kako bi napravili dodatnu disperziju tržišta i da pritom prekomponujemo svoje proizvodne kapacitete.

Da li je "Alumina" u ovoj krizi izgubila nekog od svojih kupaca?

- Uspjeli smo, ne samo da sačuvamo sve naše inostrane destinacije, nego smo štaviše tokom ove godine, u periodu globalne krize, dobili osam novih kupaca. Istina, prilike u svjetskoj ekonomiji su takve da svi manje rade i imaju manje tržišne zahtjeve. Svijet se, kao što je poznato, nalazi u situaciji gdje je gro potrošnje smanjen i zbog kretanja stanovništva, otežane logistike i svih drugih parametara koji su vidljivi.

Koliko danas "Alumina" ima stečeno povjerenje kod svojih kupaca?

- Naša poslovna filozofija je takva da je kupac uvijek u pravu. Sa svim našim kupcima gradimo korektne partnerske odnose i vodimo transparentnu komunikaciju. Idemo do primijenjenog inženjeringa, kupci nas pomažu u tom smislu da prave permanentno audite, malo zbog statusne pozicije fabrike, a malo zbog toga što smo locirani van područja Evropske unije.

U suštini, nemamo nikakav problem u funkcionisanju sa našim kupcima.

Ako se zna u kakvoj je situaciji fabrika bila 2013. godine, kako je "Alumina" uspjela osvojiti evropsko i svjetsko tržište?

- Imali smo jasan plan, mada je bilo dosta teško. Fabrika nikad nije bila u mogućnosti da kontinulano, pozitivno posluje, nego samo kad su bile povoljne berzanske prilike. Kad toga nije bilo, onda se tražila pomoć. Međutim, u ovom momentu „Alumina“ stabilno funkcioniše bez obzira na nemoguće uslove i krizu koja potresa čitav svijet.

- Koji je to proizvodni program sa kojim je "Alumina" zastupljena na inostranom tržištu?

- Fabrika u svom proizvodnom programu trenutno ima 31 proizvod i sve je namijenjeno za izvoz. Podsjećam, 2013. godine, zatekli smo četiri proizvoda – metalurška glinica, hidrat, vodeno staklo i zeolit za deterdžente. Mi smo se još tad, u svojoj poslovnoj politici, orijentisali da svaka tri mjeseca pravimo novi proizvod koji će tržišno biti verifikovan. U ovoj godini smo napravili pet novih proizvoda. Riječ je o proizvodima više faze prerade, gdje je geometrijski pad troškova proizvodnje. Za ovakav oblik proizvodnje imamo tržište, ali to nije masovna proizvodnja. To su proizvodi gdje su ograničene mogućnosti prodaje.

U strukturi proizvodnog programa razvijamo stablo u svim segmentima. Od početne faze deterdžentskog zeolita, recimo, u ovom momentu imamo 12 vrsta zeolita. Jer, da bi fabrika imala stabilnost i održivost na tržištu, bez obzira da li radila sa smanjenim ili većim kapacitetom, bazni program prevashodno zavisi od tržišnih uslova.

Gdje sve "Alumina" izvozi svoje proizvode?

- Dominantno tržište je u Evropi. Izvozimo na pet kontinenata i plasiramo naše proizvode u više od 50 država. U ovoj godini, da bismo iskoristili krizu da pravimo disperziju više tržišta, dobili smo, kao što sam naveo, osam novih kupaca. Imamo potencijalno razgovore sa još 20 kupaca, da što manje budemo zavisni od bilo kog pojedinačnog kupca.

Da li je bilo situacija da kupci nisu zadovoljni proizvodima "Alumine", da bude reklamacija i da se vrate isporučene količine?

- Ima i takvih situacija, jer ovo je kompleksan sistem. Imamo 31 proizvod, sve to traži da se obezbijedi skladišni prostor, koji zahtijevaju različito pakovanje i različitu logistiku. Problemi nekad nisu do nas, a opet nekad imamo i mi odgovornost za logistiku, odnosno prevoz. Dakle, ima raznih situacija. Ali, generalno možemo reći da nemamo problema u kvalitetu proizvoda prema našim kupcima. Kad je pandemija koronavirusa bila na vrhuncu, udovoljili smo zahtjevima tržišta i Italije i Španije, zemljama koje su najviše bile ugrožene virusom korona. Niti jedan kupac nije ostao bez robe u teškim vremenima.

Kada je riječ o izvoznicima sa područja Republike Srpske i BiH, gdje se nalazi "Alumina"?

- Prema statističkim podacima za prvih šest mjeseci 2020. godine, "Alumina" je bila druga po izvozu u BiH. Ali, kad se pogleda izvozno-uvozna struktura, mi smo sigurno prvi. Nama je sve izvoz, nemamo prodaje na domaćem tržištu.

Koliko firmi i ljudi indirektno "živi" od ove fabrike?

- "Alumina" je nosilac razvoja ovog područja. Zapošljava nešto više od 1.500 radnika i u statistici je uobičajeno množenje sa 20 kada se računa tzv. multiefekat, pa se ispostavlja da od pulsa ove fabrike i učinka njenih radnika indirektno zavisi više desetina hiljada ljudi u Zvorniku, regiji Birač, u bližem i širem okruženju.

Koliko je Kompaniji značajna podrška Vlade, odnosno institucija Republike Srpske?

- Ovo je velika fabrika za ovako mali prostor, tako da je to prirodno da imamo uspješnu saradnju sa institucijama Republike Srpske. Svako suočavanje sa bilo kojim problemom, nailazimo na razumijevanje i podršku najviših zvaničnika Republike Srpske da sistem funkcioniše. Dokaz toga su posjete i direktne komunikacije, a u korist svih i naravno za budućnost fabrike.

Kada je ta podrška bila najvažnija?

- U momentu kada je došlo do pada cijena na svjetskoj berzi. Imali smo tada i finansijsku podršku Vlade Republike Srpske. Naravno, i ova fabrika svojim radom i poslovanjem utiče na opšti okvir stanja u Republici Srpskoj. Nekad je i nematerijalna podrška jako značajna. Ima mnogo firmi iz Republike Srpske i sa drugih područja, koje su u svom poslovanju orijentisane na "Aluminu". Mi imamo oko 1.500 dobavljača, sarađujemo sa oko 300 firmi iz Republike Srpske.

Često u medijima imamo priliku da vidimo priče o "Alumini" u negativnom kontekstu. Kako se nosite sa teretom stalnih sumnjičenja, osporavanja, pa, zašto ne reći, i podmetanja klipova u točkove na domaćem terenu? Kakav je Vaš odgovor na negativni publicitet koji se stvara prema ovoj kompaniji?

- Svi nekorektni istupi u medijima nanose ozbiljnu štetu, prave probleme i ruše kredibilitet kompanije bez obzira što smo stopostotno izvozno preduzeće. Svi naši kupci, odnosno poslovni partneri koji imaju dominantno snabdijevanje iz ove fabrike, putem interneta, prate šta se piše o nama. Interesuju se, traže dodatne upite, tako da se kod naših kupaca stvara jedna zbunjujuća slika potpuno nepotrebno. Pozadina može biti vlasničko prestrojavanje ili pak interesna pozicija. Mi se ponašamo tako da radimo i funkcionišemo na najbolji mogući način. Statusna pozicija fabrike nije pitanje nas, ne možemo sami sebe dovesti u drugu statusnu poziciju.

Kako se s tim borite?

- Radom i rezultatima rada. Dakle, psi laju, karavani prolaze. Ali, takav je opšti ambijent, nezdrav i neadekvatan. Objave se neke stvari, a da se i ne konsultuje druga strana, što je nevjerovatno. Čak smo za neke stvari koje su objavljivanetužili, ali ne možemo se mi time baviti. Nama je poslovna filozofija da udovoljimo zahtjevima naših kupaca, da imamo što kvalitetniju proizvodnju i da što profitabilnije poslujemo kako bi zadovoljili interese opšteg karaktera. Jer, za poslovanje i rad ove fabrike vezano je 80.000 do 100.000 ljudi, što je velika odgovornost na nama. Po obimu i kvalitetu proizvodnje, dinamici i količini robe, ostvarenim prihodima i strukturi kupaca, "Alumina" je jedan od najvećih poslovnih sistema u okruženju.

Svi naši kupci su kredibilni, tako da nemamo problema u naplati isporučenih proizvoda. Svi nas tretiraju kao pouzdanog poslovnog partnera, ali uvijek ima određena zadrška zbog statusne pozicije fabrike i da smo izvan Evropske unije. To su nam dva ozbiljna ograničenja, koja pokušavamo nadomjestiti što korektnijim pristupom prema našim kupcima i da udovoljimo njihovim zahtjevima na partnerskoj osnovi kako bi imali koristi od toga.

Gospodine Matiću, na kraju razgovora, kako vidite budućnost "Alumine"?

- "Alumina" treba da nastavi trend svog razvoja, koji je usmjeren u četiri pravca. Svaki pravac ima dovoljno mogućnosti, koje treba prilagoditi prema resursima koji postoje da se ide naprijed i da se pravi dalja finalizacija proizvodnje. Ozbiljne su i ogromne mogućnosti kako u nemetalurškom programu glinica i hidrata, tako i u alumosilikatnoj oblasti, gdje samo sintetičkih zeolita ima oko 2.500 vrsta. Radimo i na stvaranju uslova za proizvodnju korunda, još jednog novog proizvoda koji će se naći u portfoliju naše fabrike. Idemo, dakle, u razvoj prema strateškom planu koji smo osmislili. Time bi, što na direktan ili indirektan način, omogućili otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje mladih ljudi, ali i da u budućnosti „Alumina“ bude stabilna i prepoznatljiva firma u svjetskim okvirima.