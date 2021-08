Milena Božić ohrabrena donacijama i podrškom

BIJELJINA - Kada sam donijela odluku da sve ovo pokrenem sama, pomolila sam se Bogu i zamolila ga da u moj život dovede ljude čistog srca, ali i ljude koji samog Gospoda nose u svom srcu i molitva mi je uslišena.

Riječi su ovo Milene Božić, djevojke iz Bijeljine, kojoj je, dok je pomagala roditeljima u dvorištu, u septembru prošle godine, mašina uhvatila kosu zavezanu u rep i skinula skalp glave, zajedno sa mišićima čela, mišićima sljepoočnice i arkadom lijevog oka.

Božićevoj je za nastavak liječenja potrebno oko 100.000 evra, a nakon pisanja "Nezavisnih novina" o njenom slučaju, građani, među njima i Dragan Bajić, trener Igokee, počeli su se javljati sa željom da joj pomognu i donirali su novac.

"Bog je uslišio moje molitve i upravo me vezao za ljude iz raznih sfera života, od sporta, kulture, književnosti, zaista raznih sfera, što mi je posebno drago. Kada su me novinari pozvali i saopštili mi da im je potreban moj kontakt kako bi jedan čovjek iz inostranstva uplatio pozamašnu svotu novca, poprilično sam bila šokirana i nisam tada znala o kome se radi", priča Božićeva, koja se juče javila "Nezavisnim novinama" u želji da zahvali svim humanim ljudima koji su se odazvali na poziv da joj pomognu.

"Nedugo poslije toga saznajem upravo iz novina da mi je pomoć uputio Dragan Bajić, iskreno, obuzele su me emocije, krv je strujala tijelom i istog momenta sam izgovorila: 'Slava Bogu na ovakvim ljudima'", navela je Božićeva.

Dodala je da nije čekala da nju Bajić pozove, već je ona njega kontaktirala da mu zahvali.

"Kada sam se čula s njim, odmah nakon prve rečenice shvatila sam da je to čovjek koji je pun duhovnosti, koja ga vodi do samog čovjekoljublja, što se pokazalo i njegovim djelom. Prilikom razgovora obraćao mi se kao da sam njegovo dijete i kao da je njegova dužnost da sve to uradi", kazala je Božićeva.

Istakla je da joj predstoji nekoliko operativnih zahvata te da joj je podjednako bitna svaka uplata, bez obzira na to o kojem iznosu je riječ.

"Naš narod se pati na ovim prostorima kako bi došao do novca, što mi je posebno žao, zato cijenim i poštujem svaki novac uplaćen na moj račun", rekla je Božićeva još jednom zahvaljujući gospodinu Bajiću i svim drugim ljudima koji se svakodnevno odazivaju i doniraju novac za njeno liječenje.