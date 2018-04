Milenku ispunjena velika želja, novac za bicikl stigao iz dalekog Dubaija

KOZARSKA DUBICA - Milenko Gajić (20) sada će moći da posjeti svoju majku kad god poželi nakon što je od dobrotvora iz Dubaija na poklon dobio novi bicikl, a koji su mu uručile "Nezavisne".

"Nisam ni sanjao da ću dobiti bicikl, a sada kad sam ga dobio jako sam srećan. Prvo ću se provozati kroz grad, a sutra ću kod mame u posjetu", rekao je Milenko Gajić, koji nije skidao pogled sa žarko željenog dvotočkaša.

Sreću nije mogao sakriti, a u očima su mu se nazirale i suze radosnice koje mu je izmamio dugo priželjkivani poklon. Biciklom će sada moći stići na sve strane.

Milenko Gajić, FOTO: Velibor Tripić

A za poklon je najviše zaslužan jedan naš čitalac, koji je pročitao priču "Nezavisnih" o tome kako smo nedavno posjetili Milenka da vidimo kako je danas i kako se snalazi u životu nakon smrti Sakiba Ramića Tobija, koji ga je prije nekoliko godina spasio iz jedne ruševne šupe gdje je spavao, nahranio ga i pružio mu bolju egzistenciju nego što je imao u svojoj porodici koja se borila sa životnim nedaćama, pa je on u jednom trenutku ostao prepušten sam sebi.

Nakon Sakibove smrti Milenko danas živi sa jednom korisnicom Centra za socijalni rad, a njih dvoje se, kako smo ranije pisali, međusobno pomažu: Milenko iscijepa drva, a Mirjana skuva ručak.

Prilikom naše nedavne posjete je rekao da mu je najveća želja da ima novi bicikl, kako bi mogao ponekad da posjeti majku koja živi na selu i s kojom sada ima bolju komunikaciju. Stari bicikl mu je bio jedino prevozno sredstvo, ali se pokvario.

"Čitao sam priču 'Nezavisnih' o Milenku Gajiću i jako me pogodila. Niko nije zaslužio da prolazi kroz ono kroz šta je prošao on", napisao je dobročinitelj iz Dubaija, koji je sa naših prostora. On je uplatio novac za bicikl i kacigu, a ekipa "Nezavisnih" je uručila poklon Milenku.

Dobročinitelj koji je zaslužan za radost na Milenkovom licu želio je da ostane anoniman, a, kako je naveo, usrećiće ga fotografije ovog hrabrog mladića na biciklu.

"Hvala puno čovjeku koji mi je kupio bicikl. Da on to nije uradio, vjerovatno niko drugi ne bi. Ne znam kako da mu zahvalim. Baš me je obradovao", rekao je Milenko, koji je zahvalio i ekipi "Nezavisnih".

Ove godine on bi trebalo da završi osnovnu školu, deveti je razred u Centru "Sunce" u Prijedoru, nakon čega želi da pohađa i srednju školu.

"Volio bih poslije škole da nađem posao. Ništa mi nije teško raditi i svašta sam radio. Dok imam ruke mogu raditi sve što mi se ponudi", dodaje Milenko.

Dok se ekipa "Nezavisnih" udaljavala, Milenko je u životne pobjede krenuo svojim novim biciklom, koje je dobio iskrenom željom.