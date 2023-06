Miličević izabran za predsjednika SDS-a

BANJALUKA - Milan Miličević novi je predsjednik Srpske demokratske stranke.

Dosadašnji vršilac dužnosti predsjednika SDS-a dobio je podršku 347 od 352 delegata koja su prisustvovala Izbornoj skupštini stranke koja je održana u Banjaluci.

Miličević je bio i jedini kandidat za prvog čovjeka SDS-a i stranku će voditi u naredne četiri godine.

Novoizabrani predsjednik SDS-a kazao je da je sa današnjim danom završen proces unutarstanačkih izbora, koji je počeo u novembru prošle godine.

Milićević se zahvalio svima na podršci te dodao da je danas izabran i Glavni odbor stranke.

"Ovaj period od šest mjeseci od kada sam bio v. d. bio je naporan u radnom smislu, ali sada će biti lakše kad imamo organe stranke", kazao je on.

Predstavljen je, kako je rekao, Program SDS-a.

"Naša politika će biti sa jasnim i konkretnim stavovima. Nećemo se baviti pukom kritikom vlasti ove ili one. Cilj nam je jedan, a to je da će SDS biti okosnica svih opozicionih političkih snaga, koji osim partija uključuje sve organizacije i pojedince".

Dodao je da je težnja da se preuzme vlast, da se zamijeni aktuelni režim.

"Situacija u Srpskoj je teška. To znaju naši načelnici i gradonačelnici opština. Skoro ništa se ne ulaže od strane inostranih investitora. Radićemo na ekonomskom planu, socijalnom. A posebno ćemo raditi na novom Izbornom zakonu. Od sutra već krećemo sa radom, prvi cilj su lokalni izbori. To ćemo raditi sa našim koalicionim partnerima sa njiža ćemo odlučiti da li ćemo zajendo ili ne. Glavni cilj su Opšti izbori 2026. Dosta je bilo praznih priča", naglasio je Miličević.

Predsjednik SDS-a kazao je da već ima kontakte sa predstavnicima drugih opozicionih partija u Srpskoj.

"Sa gospodinom Vukanovićem sam se već dogovorio o susretu. Ovdje je cilj da radimo zajedno. Do sada je sve to naišlo na dobre poruke", rekao je on.

Na pitanje o Jeleni Trivić, te odnosima sa Narodnim frontom, kazao je da je njegov stav isti, ali da će Jelena Trivić biti njegov sagovornik jet imaju isti cilj.

"Ovdje ne bi smjele da budu sujete. Ali, ovdje je ključ što nam nisu dovoljni samo opozicioni glasovi, već polovina glasova sa druge strane, i to nam je cilj".

Kada je riječ i Milanu Radoviću, Milićević je rekao da je on bio pozvan na Izbornu skupštinu, ali da ne zna zašto nije došao.

"Ja sam bio u kontaktu sa njim. Mi smo i dalje kao SDS tu za njega", rekao je predsjednik SDS, a na pitanje da li strahuje da bi se Klub poslanika ove stranke mogao osuti, odnosno da li je siguran ako bi Radović napustio stranku, poručio je:

"Možda se Klub poslanika SDS poveća u narednom periodu".

Na pitanje po kom osnovu to govori i da li ima neke informacije, kratko je naveo: "Ja ništa ne pričam slučajno".