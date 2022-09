Milioniti putnik prošao kroz Međunarodni aerodrom Sarajevo

SARAJEVO - U subotu 3. septembra, kroz Međunarodni aerodrom Sarajevo prošao je milioniti putnik, gotovo dva mjeseca prije u odnosu na rekordnu 2019. godinu.

Iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo je saopšteno da je za osam mjeseci tekuće godine procesuirano ukupno 987.662 što je za 21 odsto više u odnosu na isti period 2019. godine, a realizovano je 10.912 aviooperacija, odnosno 13 odsto više u odnosu na 2019. godinu.

„Svakako treba pomenuti i to da je mjesec avgust 2022. godine najprometniji mjesec u istoriji poslovanja Međunarodnog aerodroma Sarajevo, tokom kojeg je opsluženo ukupno 217.253 putnika. Zanimljiv podatak je i to da je od početka godine pa do kraja avgusta tekuće godine opsluženo čak preko pola milliona putnika više, nego u istom periodu prethodne godine. Sudeći prema trenutnim statističkim pokazateljima, vjerujemo da bi do kraja godine Međunarodni aerodrom Sarajevo mogao premašiti rekord po pitanju broja putnika iz 2019. godine kada je opsluženo 1.143.680 putnika“, saopšteno je iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

Dodaju da zasluge za uspjeh kakav trenutno bilježi najprometniji aerodrom u BiH, svakako treba pripisati predanom radu i zalaganju svih radnika, Uprave aerodroma, Nadzornog odbora, kao i Granične policije BiH, Kontrole letenja, Kantonalne uprave civilne zaštite KS (Profesionalna vatrogasna jedinica- Ispostava aerodrom), Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, te ostalim pratećim službama.