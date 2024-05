Miljanović: Kada nestane maloljetno lice odmah pozvati policiju, svaka minuta je korisna

Govoreći o sistemu "Pronađi me" koji treba biti uspostavljen u Republici Srpskoj, Mirna Miljanović, načelnik Odjeljenja za odnose s javnošću MUP-a Republike Srpske navela je da je najvažnije u trenutku kada nestane maloljetno lice odmah pozvati policiju.

“Ako ga ne možete pronaći na mjestima na kojima bude najčešće, odmah se mora pozvati policija. Treba se spriječiti protok vremena. Svaka minuta je korisna i bitne su jako procedure kako se postupa u takvim situacijama”, navela je Miljanovićeva.

Miljanovićeva kaže da je MUP Srpske u saradnji sa stranim agencijama unapređuje znanje o nestanku djece.

Vlada Republike Srpske i Ministarstvo unutrašnjih poslova odlučili su da uđu u projekat "Pronađi me" na kome se jako dugo rade pripremne aktivnosti.

“Imali smo posjetu Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije i fondaciji "Pronađi me" koju je osnovao Igor Јurić, onda je formiran stručni tim i sada je cilj uključiti sve organizacije koje mogu doprinijeti da to ode do što više građana”, navodi Miljanovićeva.

Prevencija i pravovremeno djelovanje ključni su faktori prilikom pronalaska nestalih maloljetnika.

MUP Srpske je od 2018. godine aktivan član nevladine organizacije "Amber Aelert Europe" koja okuplja veliki broj zemalja članica. Međutim, samo članstvo u ovoj nevladinoj organizaciji ne omogućava aktiviranje Sistema hitnog obavještavanja javnosti u slučaju nestanka maloljetnog lica, što je cilj Ministarstva u Vladi Srpske.

“Samim tim, MUP je analizirao kako takvi sistemi funkcionišu u SAD, Evropi i zemljama iz okruženja, te je donesena odlula da se počne sa realizacijom aktivnosti i definisanjem kriterijuma za uspostavljanje Sistema u Republici Srpskoj po uzoru na sistem "Pronađi me" u Srbiji”, naglašeno je ranije u saopštenju MUP-a.

Kako se dodaje, njihov sistem, u slučajevima nestanka maloljetnih lica, omogućava policiji da hitno, putem savremenih sredstava komunikacije obavijesti javnost i tako u potragu uključi širu društvenu zajednicu, objavljujući informacije putem medija, televizijskih i radio emisija, interneta, SMS poruka, ekrana na autoputevima i sl.

Osnovni cilj jeste hitno informisanje šire javnosti o nestalom maloljetniku, zbog što bržeg i efikasnijeg pronalaska.

(RTRS)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.