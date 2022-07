Miloš Božović, koji je u komi osam godina, stigao na liječenje u Moskvu

MOSKVA - Miloš Božović iz Istočnog Sarajeva, koji je zbog teške povrede glave već osam godina u komi, stigao je danas u Moskvu gdje će nastaviti liječenje, potvrdio je Srni ambasador BiH u Rusiji Željko Samardžija.

Miloš je prebačen danas u Moskvu specijalnim avionom Ruske Federacije za medicinski transport.

"Put je dobro prošao i nije bilo nikakvih problema. Brzo smo stigli do klinike i sve ide kako je planirano", rekao je Samardžija.

Miloš bi na moskovskoj klinici trebao da bude podvrgnut liječenju matičnim ćelijama.

"Ukupan proces liječenja, prema programu ljekara ruske klinike, treba da traje do dvije godine, s tim da bi prvi tretman trajao od 45 do 65 dana, a nakon toga bi ponovo trebalo odlaziti u Rusiju svaka tri do četiri mjeseca, gdje bi primao terapije", rekao je ranije Milošev otac Aleksandar Božović.

Za Miloševo liječenje u Moskvi bilo je neophodno prikupiti 62.598 evra, dok je dodatnih 15.000 hiljada evra potrebno izdvojiti za putne troškove porodice, kao i za angažman specijalnog aviona za medicinski transport.

U akcijama pomoći za Miloševo liječenje učestvovali su brojni građani Istočnog Sarajeva, Republike Srpske i regiona, a jedan od organizatora brojnih humanitarnih akcija bila je i Opštinska organizacija Crvenog krsta Istočna Ilidža.

Miloš Božović bio je golman juniorske ekipe Fudbalskog kluba "Slavija" iz Istočnog Sarajeva.

Na utakmici 2014. godine doživio je tešku povredu glave i pao u komu.