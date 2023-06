Miloš Popović: Ćirilički krasnopis je moja dužnost

PRNJAVOR - Koncentracija omogućava kaligrafu da kontroliše pritisak, brzinu i ugao pera na način koji odgovara odabranom stilu i efektima koje želi da postigne, rekao je u razgovoru za "Nezavisne novine" Miloš Popović iz Prnjavora, koji je osvojio prvo mjesto na nedavno održanom konkursu "Srce piše ćirilicu" u organizaciji Muzeja Republike Srpske.

Naš sagovornik kaže da je ćirilica najljepše pismo i dovoljno je malo pažnje da bi se dobio lijep rukopis.

"Smatram da je potrebno ohrabriti narod na korištenje ćiriličkog pisma. Fenomen nezastupljenosti ćirilice seže od perioda kada su svi udžbenici i knjige izdavani na latinici. Uvjeren sam da sve više mladih koristi ćirilicu, uprkos preferiranju latinice na javnim medijima, propagandnom materijalu, natpisima na javnim mjestima, pa sve do uplatnica u banci. Postoji potreba za više takmičenja iz kaligrafije koja bi popularizovala naše pismo, otkrila novi stil ili font, a time ne treba ograničiti takmičenje samo na prostore naše zemlje", kaže Popović.

Ističe da se kod njega probudilo interesovanje za kaligrafiju prilikom posjete jednom od moskovskih muzeja, na izložbi posvećenoj krasnopisu.

"Jedan rad iz 18. vijeka je na mene ostavio dubok utisak, mogao bih se usuditi da kažem da je bio na nivou katarze. Pri izlasku iz muzeja bio sam uvjeren da ću steći vještinu stvaranja radova na tom nivou. Svoje uvjerenje sam tada podijelio sa nekoliko drugara, oni su to doživjeli kao jedan vid humora, ali poslije izložbe moga rada u Muzeju Republike Srpske nije izostalo istinsko radovanje i sjećanje svih nas na to obećanje", kazao je Popović.

Kako ističe, ovo nije prva nagrada za njegov trud i rad, već je osvojio prvo mjesto na konkursu za najljepši ćirilički rukopis "Jezik naš nasušni", kao i bronzano pero za rukopisnu izuzetnost na konkursu "Moja olovka piše ćirilicom".

"Kaligrafija je bila moj hobi, ali poslije primanja prestižnih priznanja, osjećam da je ćirilički krasnopis postao moja dužnost. U vremenu kada sam kaligrafiju doživljavao kao hobi, moje vježbanje se ogledalo u imitaciji rukopisa iz 18. i 19. vijeka. Danas, kaligrafija nije samo vježbanje rukopisa, ona je postala višedisciplinarna. Pored vježbe rukopisa, tu je neizostavno istraživanje u vezi s pitanjima istorije umjetnosti, izrade i odabira opreme i materijala, nastanka i evolucije pisma. Ćirilički krasnopis je neizostavan pri obavljanju svakodnevnog posla. Često se desi da u snu ili prosto u nekom neočekivanom momentu dobijem viziju novog ukrasa ili pokreta koji odmah potom materijalizujem na papiru ili platnu", objašnjava Popović.

Dodaje da su osnove kaligrafije položaj tijela i pera, pritisak i debljina linije, ritam i balans, izbor stila pisma i vježba, kao i koncentracija.

"Pri kaligrafiji, svaki pokret pera i svaka linija zahtijevaju preciznost i pažnju. Koncentracija omogućava kaligrafu da kontroliše pritisak, brzinu i ugao pera na način koji odgovara odabranom stilu i efektima koje želi da postigne. Takođe, koncentracija pomaže u postizanju ravnomjernosti, simetrije i preciznosti u pismu", objašnjava Popović i dodaje da je osnovne tehnike sam učio u osnovnoj školi i gimnaziji, a potom je učio koristeći izvore na internetu.

"Pribor za kaligrafiju može se nabaviti u inostranstvu. Moja kolekcija odlikuje se šarolikim vrstama pera raznih legura i namjena, a tu su brojni držači pera i boce tinte koje sežu iz viktorijanskog perioda. Pera, tinta, papiri, platna i vunene rukavice su potrošni materijali, ali kvalitet nema cijenu. Papir za kaligrafiju predstavlja važan element u procesu pisanja i izražavanja umjetnika, a najčešće se koriste papiri specijalno dizajnirani za kaligrafiju. Oni su obično ručno izrađeni, sa pozitivnim karakteristikama glatkosti i plotnosti", ističe Popović.

Naš sagovornik kaže da mu kaligrafija pomaže da se maksimalno opusti.

"Nivo koncentracije koji imaju kaligrafi čini čovjeka imunim na spoljašnje i unutrašnje nadražaje tokom cijelog radnog postupka. Za mene je ćirilički krasnopis podvig koji u meni budi radost", zaključio je Popović.

Naš sagovornik ističe da ga kaligrafija ispunjava, ali većinu vremena posvećuje radu sa djecom i sportu. Po struci je profesor informatike i radi sa srednjoškolcima i sa osnovcima, a već godinama je i aktivan atletičar, koji iza sebe ima brojne medalje i nagrade.

"Predajem informatiku i stručne predmete u Centru srednjih škola 'Ivo Andrić', a zaposlen sam i u OŠ "Petar Kočić" u Šibovskoj i Velikoj Ilovi. Rad sa djecom je poziv koji me duboko ispunjava i obogaćuje na svakom koraku. Ova vrsta rada nije samo posao, već predstavlja istinsku priliku za promjenu i inspiraciju. Interakcija sa djecom je dinamična i živa i to me održava motivisanim da izazovem sebe i pružim im najbolje. Što se sporta tiče, ove godine sam osvojio dvije titule prvaka Bosne i Hercegovine. Pripremam se sa svojim klubom Maraton iz Brčkog za sljedeća prvenstva, gdje ću nastupati u disciplinama 400 metara s preponama i 3.000 metara sa zaprekama. Kao ekipni državni prvaci obezbijedili smo vizu za klupsko Evropsko prvenstvo u krosu koje će održati na proljeće u Portugalu", kazao je Popović.