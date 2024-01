Milošević oslobođen optužbi za ratni zločin, od BiH traži više od 280.000 KM

Milomir Milošević, nakon što je pravosnažno oslobođen optužbi za ratni zločin u selu Zaklopača, potražuje preko 280.000 konvertibilnih maraka (KM) na ime naknade materijalne i nematerijalne štete koje je pretrpio tokom trajanja krivičnog postupka.

Oleg Grubač, vještak medicinske struke, na ročištu po Miloševićevoj tužbi je, odgovarajući na pitanja punomoćnika Dragiše Mihajlovića, rekao da je njegov zadatak bio da se izjasni o intenzitetu trajanja duševnih bolova zbog povrede prava ličnosti, ugleda i časti te pritvora, od 2016. pa do donošenja konačne oslobađajuće presude.

Punomoćnik Mihajlović je kazao da je Miloševiću u novembru 2002. godine doneseno rješenje o prestanku radnog odnosa, nakon čega je vještak Grubač kazao kako smatra da je imao duševne patnje blagog intenziteta za vrijeme udaljavanja s posla.

On je dodao da je pregledao Miloševića i uvidio da se on od 2002. do 2016. nije liječio psihijatrijski te dodao da tegobe nisu mogle biti istog, ali su morale postojati barem tegobe blagog intenziteta.

Tea Mrnjavac-Brkić, pomoćnica pravobranioca BiH, prigovorila je nalazu vještaka u cijelosti, za koji smatra da je "paušalan i neodređen".

Vještak ekonomske struke Drago Džinkić nije predstavljao nalaz i mišljenje, ali je naveo da ga je sačinio na osnovu dokumentacije, te da ostaje kod svih navoda, prenosi Birn.

Mrnjavac-Brkić je kazala da nalazu prigovara iz svih razloga koji su navedeni tokom postupka.

Punomoćnik Mihajlović je kazao da od tužene BiH traži na ime naknade materijalne štete iznos od 251.600,54 KM, dok na ime nematerijalne štete traži 30.800 KM, kao i da tužitelju država nadoknadi troškove postupka.

"Na osnovu izvedenih dokaza, kako materijalne, tako i subjektivne prirode, na pouzdan način je utvrđena kako osnovanost, tako i visina opredijeljenog tužbenog zahtjeva", naveo je Mihajlović.

On je dodao da je na osnovu nalaza i mišljenja vještaka medicinske struke utvrđeno da je Milošević trpio duševne bolove zbog straha, povrede prava ličnosti, povrede ugleda, časti i slobode te neosnovanog lišenja slobode, kućnog pritvora, jačeg i blažeg intenziteta.

Sud BiH je oslobodio Miloševića, Radomira Pantića, Nenada Vukotića, Branka Jolovića i Nikolu Lošića optužbi za ubistva najmanje 57 bošnjačkih civila počinjena 16. maja 1992. godine u selu Zaklopača kod Milića.

