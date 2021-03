Milunović: Za boračko-invalidsku zaštitu 10,6 odsto budžeta, najviše do sada

BANJALUKA - Ministar rada i boračko invalidske zaštite Duško Milunović izjavio je da se za oblast boračko-invalidske zaštite izdvajaju 403 miliona KM ili 10,6 odsto republičkog budžeta, najviše otkako je ustanovljen ovaj sistem zaštite, a izjave da se borački dodatak za svaki mjesec učešća u ratu poveća na 10 KM nazvao je politikanstvom.

Milunović je naveo da ukupan budžet za boračko-invalidsku zaštitu podrazumijeva isplatu porodičnih i ličnih invalidnina, boračkih dodataka i ostalih davanja i da iznosi 240 miliona KM.

"Na to moramo dodati i sredstva za zapošljavanje boraca i djece poginulih boraca od osam miliona i sredstva koja, kroz penzijsko i invalidsko osiguranje, izdvaja Srpska za te kategorije od 150 miliona KM", rekao je Milunović novinarima u Banjaluci.

On je naveo da su, kada je riječ o boračkim dodacima, u Srbiji i Federaciji BiH (FBiH) regulisani kao socijalna davanja i da ne predstavljaju pravo rezervisano za sve učesnike rata, već samo za one koji su u stanju socijalne potrebe.

Milunović je istakao da će u Srpskoj u ovoj godini ukupno 84.000 boraca primiti mjesečni borački dodatak, a trenutno ga prima oko 80.000 boraca sa navršenih 60 i više godina života.

On je naveo da je današnju konferenciju za novinare zakazao i zbog navoda koje daju pojedini predstavnici opozicije o ovoj temi, navodeći poslanika SDS-a Davora Šešića, koji je izjavljivao da podržava inicijativu boraca za izmjenu zakona o pravima boraca kojom bi se povećala primanja, i to na 10 KM za svaki mjesec učešća u ratu.

"Ovo govori da on, kao i drugi koji slično govore, ništa ne znaju o tom zakonu, da ga nisu ni pročitali jer se visina tog davanja ne reguliše zakonom, nego odlukom Vlade Srpske za svaku godinu", istakao je Milunović.

On je naglasio i da je takva priča nemoguća i predstavlja obično politikantstvo i prikupljanje jeftinih poena jer bi za to u budžetu trebalo biti izdvojeno 779 miliona KM, što je nemoguće i to zna svako ko zna kakvo je trenutno ekonomsko stanje.

Milunović je podsjetio da je u vrijeme kada je SDS bio na vlasti sistem boračko-invalidske zaštite bio veoma skroman i oskudan, da su borački dodatak isplaćivale firme, a to su mogle samo one tipa "Telekoma" ili iz sistema "Elektroprivrede".

Potrebno je, istakao je, da se u narednom periodu uradi svojevrsna socijalna karta da bi se prepoznali borci koji su socijalno ugroženi, o kojima se mora povesti briga, te dodao da će to i biti učinjeno.

Govoreći o stambenom zbrinjavanju lica iz boračkih kategorija stanovništva, Milunović je rekao da, zbog pandemije virusa korona, lica iz stambenih komisija nisu bila u stanju da obiđu sva domaćinstva koja su se javila na raspisani konkurs, te naveo primjer Banjaluke gdje su se zarazili svi članovi te komisije, a ta aktivnost je morala biti obustavljena.

"Obavijestili smo sve gradske i opštinske uprave za boračko-invalidsku zaštitu da, čim se stvore uslovi, pošalju svoje komisije koje će utvrditi stambene prilike kod svih prijavljenih, na osnovu čega će biti i formirane liste i ići će se prema Vladi Srpske da se taj proces nastavi", rekao je Milunović.

On je rekao da je za ovu godinu za zapošljavanje boračkih kategorija Vlada Srpske izdvojila tri miliona KM za samozapošljavanje i pet miliona KM za plaćanje poreza i doprinosa i, ukoliko se bude pokazalo da ima interesovanja, izdvojiće i dodatna sredstva.

"Zapošljavanje djece poginulih boraca mora nam biti proiritert i stavićemo tačku na tu temu. U ovom trenutku ima oko 1.600 nezaposlene djece na birou, a sada izlazi i zadnja generacija iz škole djece sa navršenih 26 godina. Tražićemo podatke po lokalnim zajednicama po obrazovnoj strukturi te djece koje ćemo dostaviti poslodavcima", rekao je Milunović.

Konferenciji za novinare prisustvovao je i pomoćnik ministra Radomir Graonić.