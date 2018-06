Minimalac raste na 440 maraka?

BANJALUKA – Članovi Ekonomsko socijalnog savjeta RS usaglasili su prijedlog da minimalna plata u RS sa sadašnjih 410 maraka bude povećana na 440 maraka, rečeno je na upravo završenoj sjednici.

Kako je pojašnjeno, ovo povećanje je u skladu sa jučerašnjom najavom rasta plata u RS u prosjeku za 30 do 50 maraka.

Petar Đokić, ministar industrije, energetike i rudarstva, je rekao da će Vlada na svojoj narednoj sjednici odlučiti da li je ovaj prijedlog prihvatljiv.

Dragutin Škrebić, predsjennik Unije udruženja poslodavaca, je rekao da su socijalni partneri razmatrali prijedlog o najnižoj plati.

Kako je rekao predstavnik Vlade je predlagao da to bude 435 maraka, ali da je na kraju prihvaćeno da zajednički prijedlog socijalnih partnera bude 440 maraka, kako bi i oni s najnižim primanjima mogli dobiti iznos od 30 maraka na ime povećanja mjesečne plate.

"Naravno da smo svjesni da treba više ali uvijek treba primjenjivati ono što je moguće u određenom trenutku", rekao je on.

Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata RS, je rekao da je Socijalni savjet dao punu podršku realizaciji mjera Vlade na povećanju plata, odnosno na oslobađanju poreskog opterećenja plate do 500 maraka.

"Nismo raspravljali o setu zakona koje treba promijeniti da bi se to desilo. Nastavljamo konsultacije socijalnih partnera sve do zasjedanja Vlade, kako bi se došlo do najboljeg rješenja", rekla je ona, uz napomenu da će sve u konačnici biti dogovoreno u petak ujutro, prije početka sjednice Vlade RS na kojoj će biti usvojeni prijedlozi za izmjene zakona i nakon toga upućeni skupštini.

Dodala je da će u posljednjem kvartalu godine na dnevnom redu biti novo povećanje plata. Ona je istakla da su plate u RS izuzetno niske, a troškovi života visoki.

"Ostaćemo bez radne snage, neće imati ko raditi. Poslodavcima poručujem da zajedno sa svojim radnicima povećaju plate, kako bi imali veći profit u svojim preduzećima dijeleći ga sa svojim radnicima", rekla je Mišićeva.