Ministarka zdravstva TK za "Nezavisne": Opuštanje vratilo virus

Nezahvalno je vršiti bilo kakva predviđenja ili pretpostavke. Ono što jeste sigurno je da sve dok imamo pojavu novih pozitivnih slučajeva koji imaju nove kontakte može se očekivati da će doći do pogoršanja epidemiološke situacije, rekla je Dajana Čolić, ministarka zdravstva Tuzlanskog kantona, u intervjuu za "Nezavisne novine".

"Situacija jeste ozbiljna, ali nema potrebe za panikom. Moramo biti ozbiljni i ozbiljno shvatiti ovu situaciju", navela je Čolićeva komentarišući trenutnu situaciju u vezi s porastom broja zaraženih u Tuzlanskom kantonu.

NN: U posljednjih nekoliko dana došlo je do naglog rasta broja zaraženih u Tuzlanskom kantonu. Kakva je trenutna epidemiološka situacija u TK?

ČOLIĆ: Prema najnovijim informacijama, juče smo imali 13 novootkrivenih zaraženih slučajeva, što sveukupan broj zaraženih slučajeva u našem kantonu diže na 70 aktivnih slučajeva. Od toga četiri ili pet osoba je hospitalizirano, srednje teške su kliničke slike i još niko nije na respiratoru i nadamo se da će tako i ostati. Oni imaju simptome upale pluća i pojačan kašalj. Situacija se komplikuje posebno ako imamo u vidu da smo prije nekih mjesec dana bili zona slobodna od virusa korona.

NN: Šta je, prema Vašem mišljenju, glavni razlog ovako naglog rasta broja oboljelih?

ČOLIĆ: Dva su po meni ključna faktora koja su dovela do toga. To je prije svega naglo popuštanje mjera, a jednim dijelom popuštanje i nekih mjera prerano. Sjetimo se da smo odjednom ukinuli i mjere koje se tiču kućne izolacije osoba koje ulaze u BiH van područja BiH. S druge strane, ukidanje mjera je našim građanima dalo poruku da smo slobodni od virusa. To je doprinijelo tome da se građani dodatno opuste i da ne poštuju mjere koje su ostale na snazi kao što je nošenje zaštitne opreme u zatvorenim prostorima i održavanje socijalne distance.

NN: U Tuzlanskom kantonu juče je podnesen zahtjev da se proglasi epidemija virusa korona na prostoru kantona. Da li smatrate da će proglašenje epidemije sada dovesti do poboljšanja epidemiološke situacije u TK?

ČOLIĆ: Mi svakako očekujemo dodatno pogoršanje epidemiološke situacije i porast broja pozitivnih slučajeva u TK jer svaki dan imamo nove kontakte ranije zaraženih koje testiramo i sve dok imamo ovakav trend može se očekivati da ćemo imati pogoršanje epidemiološke situacije. Proglašenje epidemije na području TK, a vrlo moguće na teritoriji FBiH, ima jednu administrativnu vrijednost da bismo mogli brže i lakše reagovati.

NN: Da li će proglašenje epidemije u TK vratiti neke restriktrivne mjere koje su u prethodnom periodu ukinute?

ČOLIĆ: Restriktivne mjere u smislu ponovne obustave rada obrta i ugostiteljskih objekata posljednje su koje ćemo vratiti i to ako budemo baš morali. Postoje druge vrste restriktivnih mjera, koje, nažalost, naši građani nisu koristili, a ne koriste ih ni danas, a to je zaštitna oprema u zatvorenom prostoru. U slučaju proglašenja epidemije imaćemo pravo alarmirati MUP i inspekcijske službe da vrše pojačanu kontrolu prije svega preventivno, a ako to ne bude imalo efekta, onda restriktivno prema onima koji ne koriste zaštitnu oprema tamo gdje je neophodna.

NN: Na području TK pojavila su se i nova žarišta, jedno od njih je i u Živinicama. Kakva je trenutna epidemiološka situacija u toj opštini?

ČOLIĆ: Situacija je takva da je kod jednog pacijenta došlo do pogoršanja stanja i ta osoba je hospitalizirana u UKC Tuzla. Većina zaraženih ima blaže simptome u vidu blaže povišene tjelesne temperature i gubitka čula ukusa i mirisa.

NN: Naveli ste da očekujete rast broja oboljelih. Da li se uopšte može predvidjeti do kada će se ovaj trend nastaviti, te kakva nas situacija očekuje u narednim sedmica ili u narednih mjesec dana?

ČOLIĆ: Nezahvalno je vršiti bilo kakva predviđenja ili pretpostavke. Ono što jeste sigurno je da sve dok imamo pojavu novih pozitivnih slučajeva koji imaju nove kontakte može se očekivati da će doći do pogoršanja epidemiološke situacije. Moram naglasiti da su pojedine zaražene osobe asimptomatske, što je dobro jer nemaju teže simptome, ali to je ujedno i problem jer predstavljaju opasnost kao novi izvor zaraze. Takođe se nadamo da će doći do porasta temperature, jer su neke studije pokazale da je virus termolabilan i da ne podnosi visoke temperature. Situacija jeste ozbiljna, ali nema potrebe za panikom. Moramo biti ozbiljni i ozbiljno shvatiti ovu situaciju. Nošenjem zaštitne opreme i držanjem socijalne distance možemo u velikoj mjeri spriječiti širenje virusa među populacijom.

Zaraženi vaspitačica i petoro djece

Petoro djece i vaspitačica iz vrtića u tuzlanskom naselju Stupine pozitivni su na virus korona, pokazali su rezultati testova koji su obrađeni u Zavodu za mikrobiologiju Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli.

Početak zaraze je otkriven kod jednog djeteta iz ovog vrtića kod koga je virus korona potvrđen u utorak. Ovo dijete je bilo u vezi sa grupom djece i vaspitačem, a u srijedu je na kovid-19 testirano njih 13.

Za 24 časa virus korona je potvrđen kod 13 osoba, i to 11 iz Tuzle i dvije iz Živinica, te je ukupan broj zaraženih u TK 70. Krizni štab Ministarstva zdravstva pokrenuo je proceduru za proglašenje epidemije virusa korona u Tuzlanskom kantonu.