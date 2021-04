Minus u aprilu "zagrijao" potražnju drva

BANJALUKA, BIJELJINA, SRBAC - Hladniji dani i temperature koje su padale i ispod nule u aprilu su iznenadili građane Republike Srpske, koji su bili prinuđeni da ponovo kupuju ogrev, a prodavci drveta i peleta ipak nisu povećali cijene.

Milan L. iz Banjaluke kaže da je zbog hladnijih dana, a s obzirom na to da je već potrošio sva drva koja je spremio za ovu zimsku sezonu, morao da ih kupi još.

"Iznenadio me minus u aprilu pa sam morao u nabavku drva. Potražio sam drva preko oglasa i kupio jednu paletu po cijeni od 170 KM. To je bila povoljnija cijena, a bilo je i onih koji prodaju za 20 do 30 KM skuplje", kazao je Milan L.

I Siniša K. iz Srpca kaže da je zbog hladnih dana ponovo morao kupovati pelet.

"Mislio sam da je sezona grijanja za ovu godinu završena, ali sam pogriješio. Bio sam prinuđen da zbog niskih temperatura u prvoj polovini aprila kupim pelet. Iskoristio sam ponudu kad su cijene nešto niže, te sam odlučio da kupim tonu peleta, a ono što ne potrošim ostaviću za narednu zimu", rekao je Siniša K.

Prodavci ogrevnog drveta su za "Nezavisne" potvrdili da su im se građani počeli javljati čim je temperatura pala ispod nule kako bi kupili po jednu paletu drveta za ogrev ili pelet.

Ipak, kako kažu, cijene nisu mijenjali, ostale su iste kao i prethodne godine, a prodavci pelet u aprilu prodaju po povoljnijim cijenama te se do kraja mjeseca tona može kupiti po cijeni od 330 KM.

Jedan banjalučki prodavac drva kaže da cijene nisu mijenjane te da su iste već dvije godine.

"Cijena drveta za ogrev iznosi 190 KM po paleti i ona je ista više od dvije godine", rekao je ovaj prodavac.

Kako kaže, otkad su nastali hladniji dani građani su se počeli raspitivati o cijenama, a većina njih se odluči da kupi jednu paletu.

Kod drugog banjalučkog prodavca cijena palete je 170 KM i, kako kaže, nije je mijenjao prethodnih dana niti planira, iako je imao više zainteresovanih za kupovinu drveta.

Jedan prodavac drveta iz Bijeljine kaže da prodaja slabo ide te da građani rijetko zovu i raspituju se.

"Cijena drveta za ogrev iznosi 75 KM po metru i ista je od prošle godine, odnosno nije se mijenjala tokom cijele zime", kazao je ovaj prodavac iz Bijeljine.

Kaže da nije zadovoljan prodajom pošto zainteresovanih takoreći nema jer građani očekuju toplije dane.

Iz preduzeća "Ensa BH" iz Srpca za "Nezavisne" kažu da su cijene peleta do kraja aprila nešto niže, odnosno da ga prodaju po akcijskoj cijeni.

"Cijena peleta iznosi 330 KM po toni do kraja aprila i to je naša akcijska cijena, a nakon toga će ona neznatno porasti - oko 20 maraka više po toni", kazali su iz "Ensa BH".

Dodaju da po navedenoj akcijskoj cijeni prodaju pelet od 15. marta do kraja aprila.

"Zadovoljni smo potražnjom, građani zovu i raspituju se, a većina njih se odluči da kupi upravo u ovom periodu kad je cijena nešto niža", rekli su iz "Ensa BH".

I iz preduzeća "Drvoprodex" iz Banjaluke kažu da je trenutno cijena peleta niža nego što je bila tokom zimskih mjeseci.

"Ovaj mjesec pelet prodajemo po akcijskoj cijeni od 330 KM po toni, a inače košta 350 KM. Veoma smo zadovoljni potražnjom koja je još na prošlogodišnjem nivou", kazali su iz "Drvoprodexa".

Dodaju da veliki broj ljudi iskoristi nešto povoljnije cijene peleta kako bi se obezbijedili za narednu grijnu sezonu.