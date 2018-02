Minus upalio narandžasto upozorenje za cijelu BiH

SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se očekuje hladno vrijeme uz slab snijeg ponegdje, a na jugu sunčanije.

Ujutro i prije podne biće oblačno i vrlo hladno uz slabije snježne padavine na sjeveru i istoku, dok će na jugu i jugozapadu biti suvo i djelimično oblačno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana ostaće hladno, oblačno i pretežno suvo vrijeme, a na jugu i jugozapadu očekuje se razvedravanje uz sunčane periode.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus 14 do minus osam, na jugu do minus pet, u višim predjelima do minus 20, a najviša dnevna od minus sedam do minus dva, na jugu do tri, u višim predjelima od minus 11 stepeni Celzijusovih.

Federalni hidrometeorološki zavod objavio je za naredna dva dana narandžasto upozorenje zbog niske jutarnje temperature vazduha za područje cijele BiH.

Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Bjelašnica minus 16, Kalinovik i Mrakovica minus 10, Sarajevo minus devet, Gacko, Han Pijesak, Krupa na Uni, Mrkonjić Grad i Nevesinje minus sedam, Srebrenica i Novi Grad minus šest, Doboj, Foča i Sokolac minus pet, Bijeljina minus četiri, Banjaluka, Bileća i Višegrad minus tri i Trebinje minus jedan stepen Celzijusov.