Mirjanić: Situacija bi bila složenija da savski nasip ranije nije saniran

Gradiška - Ministar poljoprivrede, šumarstava i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić obišao je danas crpne stanice Liman, Kej, Donja i Gornja Dolina na području opštine Gradiška i naglasio da će rekonstrukcija savskog nasipa na području ove opštine biti započeta u toku ove godine.

Mirjanić je rakao da je u proteklih nekoliko godina savski nasip djelimično saniran, te da bi situacija sa poplavama bila dosta složenije do to nije ranije rađeno.



On je podsjetio da je u posljednjih pet godina oko 150 milona KM iz Fonda solidarnosti i kredita Evropske investicione banke i Svjetske banke, uloženo u izgradnju ili rekonstrukciju 160 kilometara nasipa i kanala, većinom u slivu rijeke Save.



Odgovarajući na pitanje novinara da li će biti očišćeno korito rijeke Save, Mirjanić je naglasio da je to širi i međudržavni problem, koji se odnosi i na pitanje plovnog puta.



"Na tome se radi i u to su uključeni i Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, kao i institucije Hrvatske i zajedničkih organa BiH", dodao je Mirjanić.



Mirjanić je, zajedno sa zamjenikom načelnika opštine Gradiška Ognjenom Žmirićem, direktorom "Voda Srpske" Milanom Kikićem i svojim pomoćnicima Borisom Pašalićem i Čedomirom Stojanovićem u Donjoj Dolini, nedaleko od crpne stanice, obišao i područje gdje je danas došlo do propuštanja ustave na metalnoj cijevi ispod savskog nasipa i izlivanja Save u riječicu Maturu.



Predstavik "Voda Srpske" Goran Vukotić rekao je da je riječ o cijevi koja je izgrađena ispod nasipa prije devedesetih godina koja je bila dio planiranog projekta izgradnje ribnjaka na spoljnom dijelu nasipa prema riječici Maturi, koji zbog ratnih dejstava nikada nije relizovan.



Vukotić kaže da je došlo do pucanja unutrašnje ustave, prema rijeci Savi, na ovom propustu i do nemogućnosti potpunog zatvaranja spoljne ustave prema Maturi.



On je dodao da će na unutrašnjost ovog dijela nasipa biti navezen kameni i zemljani materijal, a da će spoljni dio propusta biti zatvoren potporama i velikim vrećama sa pijeskom.



"Za sada izlazi bistra voda iz propusta što znači da voda ide samo kroz cijev i ne oštećuje nasip, što je najbitnije", dodao je Vukotić.



Zamjenik načelnika opštine Gradiška Ognjen Žmirić rekao je da je sutuacija na području Gradiške pod kontrolom i da Civilna zaštita obilazi domaćinstva u poplavljenim područjima.



Žmirić kaže da je najbitnije da je Sava u opadanju i da sve ide ka tome da se voda povalači i da će situacija i dalje biti pod kontrolom.



Šef Odsjeka Civilne zaštite Slobodan Knežević rekao je da su danas imali intervenciju i na novom klizištu na savskom nasipu na području od Bok Jankovca prema Mačkovcu, da su klizište ojačali vrećama sa pjeskom i da će ono dodatno biti ojačano sa nekoliko kamiona kamenog i zemljanog materijala.



Knežević je dodao da nema velike opasnosti od ovog klizišta jer je riječ o spoljnoj strani nasipa, na koji voda ne vrši veliki pritisak i udaljeno je od korita rijeke.