Mišić: Radnici nisu motivisani za ostanak, Trivić: Zahtjevi nisu realni

BANJALUKA - Savez sindikata Republike Srpske juče je na sastanku u Banjaluci s premijerom Radovanom Viškovićem tražio povećanje najniže, ali i svih plata u narednoj godini.

O povećanju plata u Јutarnjem programu RTRS govorili su predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić i predsjednik Unije udruženja poslodavaca Saša Trivić.

Povećanjem, koje bi trebalo da iznosi između 14 i 22 KM, sindikalci nisu zadovoljni, jer je, kažu, sav teret na Vladi, ali ne i poslodavcima. Oni, međutim, kažu da nema mehanizma kojima bi se svi poslodavci prisilili da povećavaju plate, ali jesu za to da one rastu 70 do 100 KM godišnje.

Mišićeva je ponovila stavove radnika, naglasivši da ono što je ponuđeno nije dovoljno da motiviše radnike da ostaju u zemlji.

Trivić smatra da nije problem u komunikaciji, već u zahtjevima koji, kako kaže, nisu realni jer poslodavci daju koliko mogu zaraditi.