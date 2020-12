Misija OSCE i Zatler traže hitnu istragu zbog prijetnje "Nezavisnim"

SARAJEVO - Prijetnju smrću koju je danas nepoznati muškarac telefonski uputio redakciji "Nezavisnih novina" osudili su Misija OSCE u BiH i Johanes Zatler, šef Delegacije Evropske unije.

"Najstrožije osuđujemo prijetnje smrću upućene redakciji @NezavisneBL i pozivamo relevantne institucije da pokrenu hitnu istragu. Sloboda medija mora biti zagarantovana", stoji u objavi na Twitter nalogu Misije OSCE u BiH.

"Osuđujem prijetnju protiv@NezavisneBL i očekujem da nadležna tijela adekvatno istraže. Prijetnjama protiv bezbjednosti novinara nije mjesto u demokratiji", napisao je Zatler na Twitteru.

I condemn the threat against @NezavisneBL and expect the competent authorities to adequately investigate. Threats against the safety of journalists have no place in a democracy. https://t.co/ASlJUzEP3L