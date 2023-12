Misterija nestanka Tanje Varajić: Poruka porodice slama srce (FOTO)

DOBOJ - Intenzivna potraga za kanadskom državljankom Tanjom Varajić (23) još uvijek nije dala rezultate, a u cilju njenog pronalaska i otkrivanja misterije nestanka rodbina i poznanici napravili su Facebook grupu "Traži se Tanja Varajić".

Na toj stranici objavljena je i poruka porodice uz molbu svima da pomognu u njenoj potrazi.

"Taco nedostaješ nam. Svaki dan se nadamo da ćemo da ugledamo i zagrlimo ili da čujemo od tebe, tu sam, dobro sam.

Nije važno ni zašto, ni kako, ni ko. Ko god ti pomaže, hvala mu, neka se ne brine, ne treba da se ne boji, nikoga ne krivimo, niti se ljutimo. Ne treba da se plaši. Vrati se Taco. Javi da znamo da si dobro. Ako ne možeš sama zamoli neka ti neko pomogne, a mi ćemo pomoći njima.

Tvoji Tata, Mama, brat i sestre

PS. Tifani is fine and waiting for you".

Navedeno je ovo u poruci na kraju koje je objavljen i kontakt telefon 065/ 625 575.

U Policijskoj upravo Doboj su rekli da je u toku intenzivna potraga za nestalom djevojkom.

Varajićevoj se izgubio svaki trag 4. jula u noći kada se nakon što je preskočila balkon stana u ulici jug Bogdana udaljila se u nepoznatom pravcu.

