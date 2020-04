Mjere u Doboju: Ako zatreba, poljska bolnica biće u Usori

DOBOJ - Ukoliko bude bilo potrebe, poljska bolnica u Doboju će biti postavljena u prigradskom naselju Usora, na lokaciji gdje je planirana gradnja nove bolnice, koja zadovoljava sve uslove.

"To je lokalitet gdje su urađeni pripremni radovi, ograđeno je, i on ima sve uslove. Imamo i vodu, kanalizaciju te električnu energiju, a potrebno je 10.000 kvadratnih metara tvrdog tla gdje bi ona u slučaju potrebe mogla biti instalirana. Imenovali smo dva lica koja će ići u Banjaluku da bi bila obučena u slučaju potrebe da se ona montira na teritoriji grada Doboja. Poljska bolnica se montira u Zalužanima, prenosiva je i u slučaju potrebe ona će mijenjati svoj lokalitet", pojasnio je gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.

U Bolnici "Sveti apostol Luka" je trenutno smješteno šest pacijenata, četiri sumnjiva i dva pozitivna na virus korona.

"Oni su značajno bolje, njih ćemo ponovo testirati i nadam se da će relativno brzo izaći iz naše ustanove. Ova ostala četiri pacijenta sa kliničkom slikom obostrane upale pluća su pod nadzorom i oni su relativno dobro, srednje teška klinička slika. Tokom vikenda smo četiri pacijenta koji su suspektni zbog težine kliničke slike bili prinuđeni proslijediti na dalje liječenje u UKC RS", kaže dr Siniša Marić, pomoćnik direktora ove bolnice.

Po preporuci resornog ministarstva intenzivirano je testiranje na virus korona u Domu zdravlja.

"Do sada je testirano 126 osoba, za neke osobe je ponovljen bris i to su uglavnom zdravstveni radnici jer preporuka Ministarstva jeste da sve zdravstvene radnike koji treba da se vrate u ustanovu testiramo dva puta. Svi su do sada bili negativni i čekamo rezultate za još 13 osoba", kazala je epidemiolog Ana Ćeklić Stevanović.

Vlado Blagojević, rukovodilac dobojskog Regionalnog centra Instituta za javno zdravlje RS, rekao je da Dom zdravlja u Doboju uvijek ima zalihu od 30-40 testova. "Kad potroši jedan dio testova, mi trebujemo drugi i to se snabdijevanje redovno vrši. Znači, neće nijedan dom zdravlja na regiji Doboja da ostane bez neophodnih testova i moći će da uzme briseve te da testira sve osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženima", rekao je on.

Oporavak do sada jedinog Dobojlije, pedijatra, koji je bio pozitivan na virus korona nije omekšao mjere koje je donio Štab za vanredne situacije grada, tako da one ostaju na snazi još 14 dana, odnosno do 27. aprila.