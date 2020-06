Mjere zabrane u Srpskoj produžene do 22. juna

BANJALUKA - Republički štab za vanredne situacije RS danas je donio odluku da se do 22. juna 2020. godine zabranjuju sva javna okupljanja u grupama većim od 50 osoba na javnom mjestu.

Štab je pomenutu odluku donio s ciljem prevencije širenja virusa korona SARS-CoV-2 i COVID-19 i zaštite i spasavanja stanovništva.

Republički štab za vanredne situacije Republike Srpske razmatrao je danas, na 42. sjednici, održanoj u Banjaluci, epidemiološku situaciju u RS, a kako je saopšteno nakon sjednice, Štab je donio Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID - 19) u Republici Srpskoj.

"Do 22. juna ograničava se radno vrijeme ugostiteljskim objektima za ishranu i piće od 6.00 do 23.00 časova. Takođe, do 22. juna zabranjuju se i takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista", navedeno je u saopštenju nakon sjednice.

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o ustupanju prostorija za smještaj fizičkih lica čiji je nalaz testiranja na SARS-CoV-2 pozitivan.

"S ciljem prevencije širenja virusa korona SARS-CoV-2 i nastanka COVlD-19 bolesti kod fizičkih lica u Republici Srpskoj, ovim zaključkom nalaže se ustupanje objekata za potrebe izolacije karantinskog tipa u svrhu smještaja fizičkih lica čiji je nalaz testiranja na SARS-CoV-2 pozitivan i to: JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske na lokaciju – stara pulmologija, JU Dom učenika 'Bijeljina', Bijeljina, JU 'Dom učenika' Trebinje i JU 'Dom učenika' Doboj", navedeno je u saopštenju.

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o izmjeni Zaključka o odobravanju korišćenja ustanova studentskog standarda za smještaj studenata.

Ustanove studentskog standarda koje će se, u skladu sa osnovnom namjenom, koristiti za smještaj studenata su: JU Studentski centar Nikola Tesla Banjaluka – Paviljon 1 i Paviljon 2, JU Studentski centar Zvornik, JU Studentski centar Pale, JU Studentski centar u Lukavici, JU Studentski dom Foča i JU Studentski centar Trebinje.