Mjesec borbe protiv raka dojke: Podmukla bolest u sjenci korone

BANJALUKA - Broj oboljelih od karcinoma dojke je u stalnom porastu, a pandemija virusa korona uticala je na to da pacijenti dolaze u uznapredovalim stadijumima bolesti, rekla je za "Nezavisne" Zdenka Gojković, načelnica Klinike za onkologiju u UKC RS, povodom obilježavanja mjeseca borbe protiv karcinoma dojke.

Istakla je da kontinuirano raste broj novooboljelih iz godine u godinu te naglasila da je taj porast bio prisutan i prije virusa korona.

"Zbog same korone pacijentima nije u ranim stadijumima otkrivena bolest, a za to postoji nekoliko razloga. Pacijenti, odnosno samo stanovništvo se boji da ode na pretrage zbog potencijalne infekcije koronom", rekla je Gojkovićeva.

Kako kaže, drugi razlog je taj što su pristup i dostupnost redukovani, jer se najveći dio usmjerava za dijagnosticiranje i liječenje kovida-19.

"Tako da je u svakom slučaju pandemija uticala na to da imamo pacijente koji nam dođu u nekim višim stadijumima bolesti", kazala je Gojkovićeva.

Suzana Kekić, predsjednica Saveza žena oboljelih od raka dojke "Iskra", za "Nezavisne" kaže da danas obilježavaju početak mjeseca borbe protiv karcinoma dojke, i to osvjetljenjem Banskog dvora roze bojom.

"Mi smo u septembru u tri doma zdravlja organizovali besplatne mamografske preglede i papa testove za 260 žena, a sredstva za to smo prikupili od 'Race for the Curea', koji se održava simbolično 3. oktobra u parku 'Mladen Stojanović'", kazala je Kekićeva.

Naime, cijena registracije za ovu šetnju iznosi 10 KM, a od tih sredstava planiraju raditi mamografske preglede i dijeliti pakete prve pomoći na Onkologiji i u Centru za dojku novooperisanim ženama.

"Mi inače 24. oktobra obilježavamo zajedničku borbu protiv karcinoma dojke izlaskom na Trg Krajine", rekla je Kekićeva. Ističe da oni uglavnom rade, bez obzira na virus korona.

"Organizujemo preglede, a i online psihosocijalnu podršku ženama oboljelim od karcinom", dodala je Kekićeva.

Kako kaže, oboljele žene su redovno išle na preglede, ali, nažalost, zdrave žene nisu.

Prema riječima Gojkovićeve, broj oboljelih od karcinoma nije u porastu samo kod nas, nego i u svijetu.

"Razlika je u tome što je u svijetu smanjena smrtnost od ove bolesti, što kod nas nije slučaj. U razvijenim zemljama opada smrtnost, jer imaju screening programe za rano otkrivanje bolesti", rekla je Gojkovićeva.

Dodaje da su drugi razlog manje smrtnosti od ove bolesti dobra dijagnostika i savremene opcije liječenja.

"I ovo sve utiče na to da žene koje obole od karcinoma dojke mogu dosta dugo da žive i da se kontrolišu, a to je zbog toga što ga je SZO stavila u grupu hroničnih nezaraznih bolesti", zaključila je Gojkovićeva.