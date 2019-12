Mještani Blažuja blokiraće put prema kasarni u koju trebaju prebaciti migrante

ILIDŽA - Zbor građana Mjesne zajednice Blažuj o gorućem pitanju otvaranja migracionog centra u prostorijama kasarne Blažuj održan je večeras u prostorijama Sedme osnovne škole. Skupu su prisustvovali i predstavnici Opštine Ilidža, na čelu sa načelnikom Senaidom Memićem.

Mještani su za načelnika imali samo jedno pitanje: da li postoji način da spriječe otvaranje migrantskog kampa i dovođenje migranata iz Vučjaka u Blažuj.

Načelnik Memić je istakao kako razumije da im je ova situacija teško pala, ali da trebaju poći od činjenice da migrantska kriza nije problem samo lokalne zajednice, već čitave države.

Na pitanje građana o prisustvu policije ispred škole i stražarskoj službi, on je poručio: "Ukoliko vi napišete da to Općina mora osigurati, mi to moramo uraditi, u ovom slučaju se mora uraditi".

Jedno od pitanja za načelnika bio je i problem rasvjete koja ne radi od Mostarskog raskršća.

"Ja sam sebi uzeo u program da do utorka rasvjeta mora proraditi", kazao je.

Na skupu je istaknuto da ukoliko se migrantski kamp otvori u Blažuju, troškove njegovog održavanja finansijski mora pokriti država

"Pare treba utrošiti na ono za šta su namijenjene i ovdje i u Bihaću i Bosanskom Petrovcu", rekao je Memić. "Što se tiče ljudi koji će doći, nikome na čelu ne piše da je pošten, nikome bez obzira koje je vjere ne treba vjerovati"

Memić je dodao da je veliki problem i što mnogi migranti nemaju dokumente, što se između sebe sukobljavaju, što su to ljudi sa raznih strana.

Građani su bili jasni - nisu za rješenje da se u kasarnu Blažuj dovede 2.000 ljudi.

"Jesmo za to da budemo dio rješenja, mi možemo prihvatiti desetinu", istakli su.

Za pripadnike IOM-a i obavještajnih agencija koji su došli kako bi čuli njihov glas imali su poruku: "Neka ih sebi vode u avliju ti što su došli".

Istaknuto je da Peta policijska uprava Ilidža nije upoznata ni hoće li migranti iz Vučjaka doći ni kada će doći. Ipak, čim to saznaju, mještani su poručili da će blokirati ulicu koja vodi do Kasarne Blažuj.

"Mi smo kao Općina tražili da ukoliko javni sektor sigurnosti ne može osigurati sigurnost građana Blažuja, Osjeka, Ilidže, onda tražimo angažman privatnog sektora sigurnosti, a nek to plate Ministarstvo sigurnosti BiH i IOM. Mi tražimo rješenje i sigurnost za naše građane. Pomoći ćemo da se rješava, ali svi zajedno da dogovorimo", istaknuto je na večerašnjem skupu.

Podsjetimo, na jutrošnjem sastanku ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića i premijera Unsko-sanskog kantona Mustafe Ružnića rečeno je da će transport migranata iz Vučjaka u Blažuj početi u ponedjeljak.

