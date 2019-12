Mještani Blažuja upozoravaju: Dovedete li migrante, sve ćemo blokirati

SARAJEVO - Najava da će u kasarni u Blažuju, nedaleko od Sarajeva, uskoro biti formiran novi migrantski centar u koji će biti dovezeni stanovnici neuslovnog kampa Vučjak kod Bihaća, uplašila je brojne stanovnike ovog mjesta.

U kasarnu, naravno, nije dozvoljeno ući. Kako piše "Glas Srpske" na ulazu je jedan promrzli stražar i još jedan vojnik koji je tu došao iz radoznalosti, a oko njih su na nepoznata lica lajala dva psa. Stražar kaže da nije ovlašćen za bilo kakve izjave, da je tu na radnom mjestu i da su tu vojnici koji čuvaju kasarnu. Veli da je i on čuo da će u kasarnu biti smješteni migranti, a da će on i njegove kolege, ukoliko se to desi, biti premješteni na drugu lokaciju.

"Dolazili su tu neki mještani koji žive u blizini kasarne i protestovali. Mi zaista nemamo ništa s tim i radimo samo svoj posao", kazao je jedan od vojnika.

Blažuj, u kome je prije rata živio gotovo samo srpski živalj, poslije sukoba naseljen je nekim drugim ljudima, izbjeglicama, od kojih su mnogi kupili imanja i započeli novi život.

Mensud Ragoda kaže da je već 15 godina na birou i da živi od onoga što uradi na malom imanju. Kaže da ni njemu ni njegovim komšijama nije nimalo prijatno.

"Najavljuju da će nam za nekih dvadeset dana tu utrpati migrante. Okupićemo se kao znak upozorenja, a ako ne udovolje našim zahtjevima, onda ćemo blokirati puteve i institucije. Puno ih dolazi. Kažu oko 1.000 ljudi. Neće nam djeca smjeti izlaziti na ulice, u školu, kafanu. Kako curice od 14 ili 15 godina da idu u školu, naročito ako su druga smjena", kaže Mensud.

Dodaje da je jedan tržni centar u Binježevu pun migranata iz Ušivaka. Kaže da će za dva-tri dana organizovati proteste.

"Nismo za to i jasno je kao dan. Prije nekoliko dana tu je bila jedna srpska porodica i odselili su u Bijeljinu. Otišli ljudi, šta će", kaže Mensud.

Sličnog mišljenja je i njegov komšija Bego.

"U Blažuju živim dvadeset godina. Čuo sam da migranti dolaze u kasarnu i mogu reći da to nije dobro. Kada vidim i čujem u pojedinim mjestima kako se ponašaju, onda to nije dobro jer ni mi više nećemo biti mirni. Kada bi se ponašali kao mi kada smo bili izbjeglice, nekako bismo i mogli da ih prihvatimo, ali oni se tako ne ponašaju", kaže Bego Rašević.

Sa druge strane Izet Mešak veli da se plaši za porodicu.

"Te ljude negdje moraju smjestiti. Tu je kriva država jer ništa nije urađeno. Uzimaju pare, a ništa ne čine, kao što nisu učinili ništa ni sa svim našim izbjeglicama i povratnicima", kaže Izet, koji je takođe u Blažuju dvadeset godina.

Mještani Blažuja upozoravaju i opominju da ovom području prijeti ekološka katastrofa, s obzirom na to da nadležni žele spojiti kanalizaciju iz kasarne u jedan mali potok. Oni tvrde da se već nekoliko dana iza kasarne radi na priključenju kanalizacije u potok sa Igmana. Ističu da se mora misliti na lokalno stanovništvo.

"Kasarna u kojoj je nekada boravilo maksimalno 50 osoba nema kanalizaciju. U objektu postoji septička jama, a sada žele priključiti kasarnu na potok, a u objektu će boraviti stotine ljudi. To je izvor zaraze za nas stanovnike koji ovdje živimo", kažu ogorčeni mještani.

Načelnik opštine Ilidža Senaid Memić poručuje da je nemoguće raditi nešto na području te opštine, a da ne postoji službena korespondencija sa nadležnim za rješavanje ovog problema.

"Ni Savjet ministara ni Vlada FBiH se zvanično nisu obratili opštini Ilidža. Postoji dogovor opština iz Kantona Sarajevo i Vlade Kantona Sarajevo da smještaj migranata bude pod određenim uslovima i određenog kapaciteta disperziran na čitavo području BiH. Normalno je da će stanovništvo Blažuja i drugih dijelova Ilidže negodovati. Naš uslov za ovo je bio da se ne dozvoli haos, nego da se ljudski postupa uz apsolutnu kontrolu kretanja i ponašanja, kao i stanja migranata", kaže Memić.

Dodaje da nisu spremni prihvatiti odgovornost za bilo čiju nesposobnost, od nivoa države do nivoa kantona.

"Opominjem da ne postoje ni policijske ni političke snage koje mogu ovaj problem kanalisati, te očekujem da plan funkcionisanja bilo čega što ima veze sa lokalnom zajednicom mora biti prihvaćen od lokalne zajednice", poručio je Memić.

Prema najavama ministra bezbjednosti Dragana Mektića, za dvadeset dana trebalo bi da budu dovezeni prvi migranti iz Vučjaka, a kako smo saznali od vojnika koji čuvaju kasarnu, u objektima još nisu počeli nikakvi radovi.

Ujić: Smanjen priliv migranata u BiH

Direktor Službe za poslove sa strancima BiH Slobodan Ujić rekao je za "Glas Srpske" da nadležno koordinaciono tijelo za pitanje migracija na tom nivou vlasti nije zasjedalo posljednjih dana, ali vjeruje da njihov premještaj u kasarnu "Blažuj" kod Sarajeva, koji je i najavljen za nekih 20 dana, neće biti veliki problem.

"I migranti, mislim, jedva čekaju da zbog loših vremenskih prilika budu prebačeni na novu lokaciju, kao i vlast u Unsko-sanskom kantonu. Više podataka o tome kada će kasarna biti operativna trebalo bi da znaju u Međunarodnoj organizaciji za migracije, u kojoj postoje stručnjaci koji će prvo analizirati sve što zateknu i adaptirati prostorije u što kraćem periodu", kazao je Ujić.

Prema podacima Službe za poslove sa strancima, u posljednjih 12 dana je smanjen dnevni priliv migranata u BiH.

"Bilo ih je oko 150, a sada ima u prosjeku oko 80 migranata koji dnevno uđu u BiH. I pretpostavljali smo da bi do toga moglo doći zbog hladnijih dana i nedostatka adekvatnog smještaja", rekao je Ujić.