Mještani Bosanske Krupe o ubistvu policajca: "Ovo je strahota"

BOSANSKA KRUPA - Asiba Lozić, mještanka Bosanske Krupe šokirana je slučajem napada na policijsku stanicu, koji se dogodio sinoć, kada je maloljetnik usmrtio jednog policajca, a ranio drugog.

Kako je kazala za portal "Avaza", za ovu vijest je saznala na Facebooku.

“Uzela sam telefon i prvo mi je to na Facebooku izbacilo. To je strahota šta se radi u ovoj Krupi, pogotovo u našoj BiH. Treba taj zakon da se mijenja, bilo to maloljetno lice, bilo to punoljetno, jer ovo ne vodi stvarno ničemu. Strahuju ljudi. Ti više ne smiješ u svoje dvorište izaći, a kamoli u grad. Nisi više slobodan hodati po gradu, nemaš više slobode. Da li je ova demokratija kriva ja ne znam”, rekla je Lozićeva.

Ističe da bi nakon ovog slučaja trebalo nešto da se promijeni, te da ovakva situacija ne smije ostati.

“Ovo ne smije ovako da ostane, jer ipak nečija su djeca ostala siročad. Pitanje je ovaj momak što je izboden, hoće li on preživjeti?! Šta je tih slučajeva X u BiH?! Kamo sreće da je jedan, ali ima ih nažalost puno, jer stvarno ovo je prevršilo svaku granicu”, poručila je ona.

Mještanin Bosanske Krupe Ademir Mešić prokomentarisao je za portal "Avaza" dešavanja koja su obilježila ovaj grad kasno sinoć.

"Sinoć oko 22 sata sam čuo stravičnu vijest, ne znam kako bih to opisao. Ovo je miran gradić, gdje se ovakve stvari ranije nisu događale. Čudno je da je to uradio maloljetnik, mogu slobodno reći dječak, ne znam iz kojih pobuda. Policajci naše PS su primjerni, nisu imali nekih ekscesa. Uvijek je PS bila od pomoći građanima Bosanske Krupe i ne mogu da shvatim zašto se desio napad na policijsku stanicu", kaže Mešić za "Avaz".

Dodaje da s obzirom da zna ko radi u policijskoj stanici i dalje se osjeća sigurno.

"Osjećam nelagodu, ali mislim da je ovo izolovan slučaj i da u budućnosti neće biti ovakvih situacija. S obzirom da je u pitanju maloljetnik, mislim da sve ide iz kuće, porodice, potrebno je više kontrole nad maloljetnicima. Nikad ne znaš ko ih indoktrinira i kakvim idejama te šta su sposobni da urade. Vjerovatno će u ovom najviše trpiti roditelji, a možda nisu ni znali šta se dogodilo", zaključio je.

