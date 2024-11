Mještani Donje Jablanice traže odgovore: Izvukli žive glave, sad prepušteni sami sebi

JABLANICA - Hoćemo li u kontejnerima dočekati zimske minuse, da li je područje ispod kamenoloma bezbjedno i da li su nas svi zaboravili, neka su od pitanja koja muče mještane Donje Jablanice, koju su prije nešto više od mjesec dana zadesile katastrofalne bujične poplave i klizišta.

Te paklene noći između 3. i 4. oktobra pogođeno je više opština i naselja, s tim što je najteže stradala upravo Donja Jablanica, naselje u opštini Jablanica, gdje je poginulo 19 osoba, a brojne porodice su, osim najbližih, ostale i bez krova nad glavom.

Mještani Donje Jablanice okupili su se u srijedu naveče na mirnom protestu, a traže izvještaj o stanju bezbjednosti ovog područja, kao i da se održi tematska sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, te da se procijeni šteta.

"Nas niko ne spominje", požalio se jedan od mještana.

Konkretne poteze vlasti, poručuju, još ne vide, a kako tvrde, nema više ni kamiona koji su radili na sanaciji, tako da su brojne kuće i dalje zatrpane pa im je "prigustilo" zbog nagomilanih problema, tako da novi skup, odnosno protest, najavljuju već za subotu.

"Što se tiče naših zahtjeva ostali su isti. I dalje čekamo izvještaj da se procijeni da li je ovdje sigurno ili nije. Zvanično nikakav podatak iz institucija nismo dobili", rekao je Bakir Tufek, predsjednik mjesne zajednice Donja Jablanica.

Mještani su se, dakle, sastali u srijedu naveče, što je potrajalo oko 20 minuta, a pridružio im se i novoizabrani načelnik Jablanice Emir Muratović.

"Došao sam ovdje samo da saslušam mještane, a u narednom periodu ću voditi intenzivno razgovore s njima da rješavamo sva ova nagomilana pitanja", rekao je Muratović.

On je na izborima u Jablanici pobijedio i dalje aktuelnog načelnika Damira Šabanovića, koji vruć krompir prebacuje novoizabranoj vlasti, koja, treba napomenuti, još nije preuzela dužnost.

"Ne bih ništa da komentarišem. Neka komentarišu oni drugi", rekao je Šabanović za "Nezavisne novine".

Na naše pitanje "koji drugi", on je odgovorio da su to "ovi koji su dobili da vode Jablanicu", a kada smo ga podsjetili da je on još na čelu ove opštine, kako smo stekli utisak, spustio je lopticu.

"Ja maksimalno radim i sva priča u vezi sa kontejnerima je jasna. Kontejneri su privremeni smještaj, nisu oni rješenje za ljude. Nije niko bez smještaja. Ima li iko da nije smješten? Ne postoji niko, od prvog dana, da nije smješten. Niko nije prenoćio vani i od prvog dana je bio smještaj obezbijeđen za sve, ne samo stanovnike Donje Jablanice, nego za sva pogođena područja. Niko nigdje nije nezbrinut", tvrdi Šabanović.

On dodaje da su ljudi u Donjoj Jablanici sada bezbjedni, ali je pitanje hoće li se moći vraćati na mjesta gdje su porušene i oštećene kuće.

"To ja pričam od drugog dana: da neko treba da procijeni sigurnost na tom području, a to sigurno nije općina, već Zavod za geologiju", naveo je Šabanović za "Nezavisne novine".

Vedad Demir, direktor Federalnog zavoda za geologiju, rekao je medijima prije nekoliko dana da bi stručni timovi tog zavoda u ovoj sedmici trebalo da okončaju preliminarni izvještaj o inženjersko-geološkim istraživanjima na područjima koja su prije mjesec pogođena odronima i razornim poplavama. Taj izvještaj, kako je pojašnjeno, sadrži preventivne mjere za ugrožena područja, uključujući i Donju Jablanicu.

Stručni timovi Zavoda su, dodao je Demir, odmah nakon proglašenja stanja prirodne nesreće izašli na teren s ciljem detaljnije procjene geotehničke stabilnosti ugroženih područja.

