Mještani dobojskih naselja izašli na put: Nećemo tolerisati detonacije

DOBOJ - Eksploatacija jalovine iz kamenoloma u Kostajnici natjerala je mještane ove i susjedne, dobojske Mjesne zajednice Grapska da se ujedine, izađu na regionalni put i upozore da neće tolerisati detonacije i upotrebu eksploziva za radove u kamenolomu.

"Vidite na kojoj udaljenosti su kuće, gore imamo rezervoar s vodom, odmah u neposrednoj blizini, gdje može doći do pucanja tog istog, zatim može doći do obrušavanja ovog kamena i ako bi se ovo na kraju desilo da se to sve sruši tu, postoji mogućnost od velikog klizišta koje bi dovelo da prema pruzi krenu podzemne vode", upozorio je Dragan Prešić, predsjednik Savjeta MZ Kostajnica.

"Nažalost, svjedoci smo da je prekjučer jedna jaka detonacija uznemirila mještane naše MZ i mi više nećemo tolerisati to i nećemo se dovesti u situaciju da narod naše MZ strahuje, da nije obaviješten na vrijeme kada će biti ta miniranja i ovo je postalo ja mislim samovolja investitora da jednostavno ulaze i da vrše eksploataciju, miniranje prije nego što obavijeste mještane, obavijeste ljude koji gravitiraju na tom području", kazao je Amir Hurtić, predsjednik Savjeta MZ Grapska.

Mještani Kostajnice podsjećaju da su iste problem imali i 2009. godine.

"Jezivo, jezivo, zidovi su svi otišli, ja sam morala prekriti kuću, ali zidovi su ostali oštećeni. Drmala se cijela kuća, drmalo se sve", prisjetila se Danka Paravac.

"Naše najbliže kuće po posljednjim mjerenjima koja su rađena 2009. kada smo imali identičan problem su nekih 150-160 metara udaljene od kamenoloma. Sigurno već tim jednim miniranjem koje je bilo nenajavljeno te kuće su imale nekakva oštećenja i prijavljena oštećenja, a vjerovatno sa ovim sada najavljenim miniranjem, odnosno izvođenjem radova koje smo svi vidjeli u neposrednoj blizini, gotovo sigurni smo da bi ta oštećenja bila daleko veća", smatra Zlatan Prešić.

U susjednoj Grapskoj strahuju da bi eksploatacija kamena mogla zagaditi izvor vode, te ugroziti trafo stanicu koja ih snadbijeva električnom energijom.

"Oni miniraju intenzivno, evo prekjučer su tri mine ispalili u razmaku po 15 minuta, a ja sam tu sklonila se. Tako da se prepadnem svaki put, opasno se potrese kuća i cijeli teren... Moja je kuća prošle godine u avgustu oštećena, ja sam tu bila sa unukom i sa unučićima, lupio je kamen gore na sprat, slomio crijep", ispričala je Hanifa Nukičić, mještanka Grapske.

Dimitrije Tatić, vlasnik preduzeća koje vrši eksploataciju poručio je da ima svu dokumentaciju za radove u kamenolomu, što je potvrđeno i u Inspektoratu RS.

"Republički rudarski inspektor je u proteklim danima izvršio kontrolu u kamenolomu na području Kostajnice gdje je utvrđeno da privredni subjekat posjeduje svu potrebnu dokumentaciju za izvođenje radova, te da je od strane ovlaštene kuće izrađen novi projekat miniranja na koji je resorno Ministarstvo energetike i rudarstva RS dalo svoju saglasnost. S tim u vezi kada je riječ o mjerama koje će preduzimati dalje republički rudarski inspektor periodično, dakle u različitim intervlima vršiće se redovne kontrole gdje će se provjeravati da li se radovi na miniranju izvode u skladu sa navedenim projektom", izjavila je Dušanka Nikolić, portparol Inspektorata RS.