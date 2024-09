Mještani popovopoljskih sela obnavljaju i kuće i bogomolje

TREBINJE - Arhiepiskop mostarsko – trebinjski i mitropolit zahumsko - hercegovački i stonsko - primorski Dimitrije pozvao je na slogu i sabornost vjernike i sve građane Trebinja i Republike Srpske, naročito se osvrnuvši na vrijeme predstojećih izbora.

On je, sveštavajući novoizgrađeni parohijski dom, pored crkve posvećene Usekovanju glave Svetoga Jovana, u selu Orašje na obodu Popovog polja, koje je nekada bilo na ratnoj liniji razgraničenja, izrazio radost što mještani popovopoljskih sela obnavljaju zajedno i svoje kuće i svoje bogomolje.

"Moramo da znamo jednu stvar – da onaj drugi, koji suprotno misli nije protiv nas i nije naš neprijatelj, već nam to đavo uvijek šapće. Nije tačno da možemo skloniti neke ljude, ili neku grupu ljudi da sklonimo, pa ćemo imati blagoslov, jer to nije tačno, naši ljudi su oni koje treba da volimo, ljudi su oni za koje treba da se žrtvujemo i ljudi nam nikada ne mogu biti protivnici, već je đavo naš protivnik, on je onaj koji kleveće naše bližnje, koji kleveće Boga, koji kleveće naše spasenje, koji stavlja razne strasti i mržnju u naše srce, koji nam oduzima vjeru. A od te vjere živi pravo srce čovječije, ono živi ljubavlju božijom, ono živi vjerom, živi svjetološću božijom, radošću božijom. E takav je bio Sveti Jovan prorok, preteča i krstitelj gospodnji, svetac koji je u srcu svome prije svih prepoznao gospoda i to upravo čistotom, ljubavlju i vjerom svojom, a čije usekovanje glave mi danas slavimo", kazao je u svojoj besjedi episkop Dimitrije.

Napominjući da je naše spasenje u zajedništvu i vjeri u vaskrsenje, on je istakao da je sve to crkva božija i razlog što su se brojni mještani i ostali gosti okupili na ovaj sveti dan oko svoje bogomolje i prišli Bogu živome.

I gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić je, zajedno sa generalnim direktorom Elektroprivrede RS Lukom Petrovićem, prisusutvujući ovoj svečanosti, istakao da su sabornost i vjera jedine odrednice kojih se moramo držati, zbog čega, kako kažu, i Gradska uprava i privreda Trebinja moraju učestvovati u gradnji svih onih vjerskih i svjetovnih objekata koji održavaju srpsko jedinstvo.

"Mi smo od samog početka materijalno pomagali gradnju ovog Doma, računajući upravo na sabornost i vjeru, ali se treba zahvaliti naročito mještanima sela Orašje, Dvrsnica i Čavaš koji gravitiraju ovoj crkvi, a koji su sve radove izvodili sami i koji uvijek sve rade složno", kazao je Ćurić.

Napominjući da je selo u ratu i paljeno i rušeno, da je i on sam, kao načelnik Službe Civilne zaštite, prije više od jedne decenije, boravio u Orašju u vrijeme velikih poplava, Ćurić je istakao da se od tada do danas ovdje mnogo šta promijenilo nabolje i da je selo gotovo neprepoznatljivo, a vrijedni domaćini se sve više bave poljoprivredom i stočarstvom, pomažući jedni druge.

Iako živi i radi u Trebinju, Nikola Tubić je svakog vikenda u svome selu, u kome žive njegovi roditelji, hrane stoku i obrađuju svoje imanje, a on im pomaže.

"Svi mi iz sela Orašje, Dvrsnica i Čavaš dali smo doprinos da se izgradi ovaj dom koji smo započeli prije godinu dama i da se uljepša i naša crkva, da obnovimo život koliko je to moguće, tako da povratak u sela nije u potpunosti ostvaren, jer od nekadašnjih oko 40 kuća u Orašju sada tu, naročito zimi, boravi svega njih nekoliko, ali se za vikende dolazi i sva tri sela ožive, pa se obnavljaju i kuće", kazao je Tubić, napominjući da su odmah poslije rata ponovo dobili struju, što je i bio glavni preduslov da se obnovi i život.

Pojašnjavajući da se ova sela, u pograničnom dijelu Federacije BiH i Republike Srpske, ipak polako obnavljaju, te da je velika stvar i da je Dvrsnica dobila struju, predsjednik Crkvene opštine Orašja Dragan Ćuzulan dodaje da je velika stvar i činjenica da se, makar i sporadično obnavljaju kuće i da je obnovljen i polomljeni spomenik stradalnicima Čavša iz Drugog svjetskog rata.

"Sve to radimo zahvaljujući našoj čvrstoj volji, i obnovu kuća, i obnovu puta, i izgradnju ovog Doma, a na putu materijalne obnove radimo i na svojoj duhovnoj obnovi, naravno, uz pomoć naše Crkve, uz pomoć Gradske uprave i energetskog sektora iz Trebinja – važno je da radimo u slozi, bez ijedne grke riječi, a tako ćemo i nastaviti jer imamo obećanja da će nam se i dalje pružati potpora“, rekao je Ćuzulan koji je, osim pojedinačnih zahvalnica donatorima, ovom prilikom uručio zahvalnice za pomoć gradonačelniku Trebinja Mirku Ćuriću, "Hidroelektranama na Trebišnjici", ali i gradonačelniku Istočne Ilidže koji im je takođe uručio pomoć.

Na dar su uzdarjem uzvratili gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić koji je za ovaj Dom darovao prvu ikonu, a drugu ikonu u ime svoje porodice darovao je Luka Petrović.

