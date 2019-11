Mještani s područja Travnika još zbrajaju štetu nakon zemljotresa

TRAVNIK - Šteta izazvana jakim zemljotresom koji se dogodio u subotu nešto iza 15 časova, a čiji je epicentar bio na području mjesta Turbe, još se utvrđuje, potvrdila je za "Nezavisne" Zenada Čaušević, šefica Operativnog centra Civilne zaštite Srednjobosanskog kantona.

Naime, zemljotres jačine 4,7 stepeni po Rihteru pričino je materijalnu štetu u više mjesnih zajednica na području Travnika, a s krovova su padali dimnjaci i crijep, te pucali zidovi na mnogim stambenim objektima.

Intenzitet zemljotresa u epicentru je, prema ranijim navodima, iznosio pet stepeni Merkalijeve skale.

Zabilježen je na dubini od deset kilometara i osjetio se u većem dijelu BiH.

"Na Bolnici Travnik su vidna oštećenja zidova na svim spratovima. U naselju Runjići, u MZ Turbe, usljed oštećenja dimnjaka na stambenom objektu došlo je do manjeg požara, koji su ukućani ugasili, dok je u Ulici Potur-Mahala popadao crijep s više objekata", istakla je Čaučevićeva u izjavi za "Nezavisne" te dodala da je u naseljima Orahova i Suhi Do takođe došlo do padanja crijepa s tri kuće.

Prema njenim riječima, na području MZ Centar intervenisali su i vatrogasci te uklonili srušeni dimnjak koji je prijetio prolaznicima.

"U naselju Peševići pala je manja količina crijepa s jedne kuće. U MZ Šišava takođe na jednoj kući u naselju Šišava je došlo do napuknuća, a u naselju Babanovac na objektima trgovina i kafića došlo je do oštećenja", kazala je Čaučevićeva.

Kako je dodala, do manjih oštećenja na stambenim objektima je došlo i u Mudrikama, a urušavanja dimnjaka i štete na fasadama je bilo u Starom gradu.

"U Vučjoj Gori je došlo do većih oštećenja na krovu samostana Vučja Gora. Prema evidenciji Hitne službe Doma zdravlja Travnik nije bilo evidentiranih povreda građana", navela je Čauševićeva te dodala da je u Mudrikama i na objektu kasarne u Travniku došlo do kraćeg prekida napajanja električnom energijom.

Istakla je da je zbog odrona na putu Kalibunar - Galica došlo do zatvaranja ovog putnog pravca do daljeg.

"Ovdje imamo 24-časovno dežurstvo i dobijamo prijave građana. Ekipe Civilne zaštite su obišle teren i utvrđuje se šteta. Nije bilo velikih intervencija, tako da će sanacija biti obavljana u narednim danima", rekla je Čauševićeva.

Kako je navedeno na sajtu Federalnog hidrometeorološkog zavoda, i juče je zemljotres jačine 3,2 stepena po Rihteru registrovan na području Turbeta u 6.32.