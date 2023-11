Mještani se žale na kamione, nadležni obećavaju rješenje

DOBOJ - Mještani Prisada, Miljkovca, Makljenovca, Usore, Velike i Male Bukovice moraju se naoružati strpljenjem jer će još dvije godine kamioni angažovani na izgradnji obilaznice oko Doboja, na dionici koridora 5c, prevoziti materijal i stvarati buku, dizati prašinu, te otvarati rupe na lokalnim putevima.

Naime, na javnim konsultacijama koje su održane za mještane naselja koja najviše trpe zbog izgradnje ovog kapitalnog projekta, predstavnici mjesnih zajednica su iznijeli svoje primjedbe i zahtjeve, dok su predstavnici nadležnih institucija i izvođača radova obećali da će učiniti sve da stanovništvu olakšaju život.

Josip Krajina, predstavnik MZ Makljenovac, kazao je da se njihove primjedbe odnose na stanje lokalnog puta koji od ovog naselja vodi ka groblju u Prisadama.

"Bilo je problema, čak je i presječen put jer oni izvoze zemlju preko tog puta, a imamo i ovaj put Miljkovac - Putnikovo brdo, odnosno taj put je značajan i za naše groblje, a i za naše mještane koji imaju njive. Saniraju oni, krpaju rupe šljunkom, nije to ono što bi trebalo biti, međutim, i oni izvode radove i mi razumijemo da to ne može odmah da bude sve kako treba... U zadnje vrijeme su dosta dobri, saniraju i naša zamolba će biti u tom smislu da taj put dovedu u prvobitno stanje kada sve završe", kazao je Krajina.

Mještanima Usore glavobolju stvara Ulica dobojskih brigada, a zbog udarnih rupa pojedini mještani su spremni da dignu revoluciju.

"Došao sam ovdje sa dva zahtjeva, prvi zahtjev je da se pokrpe one rupe po putu, asfaltom da se pokrpe, da se uvalja, malo bankine okolo, jednostavno da se napravi za normalno funkcionisanje. A drugi zahtjev je da se nakon izgradnje auto-puta ulica kompletno sanira. Mi tražimo od izvođača radova da se malo više posvete tom putu. Ta ulica je frekventna, ali cijela MZ ne zavisi baš od te ulice", rekao je Zoran Milivojević, predsjednik MZ Usora.

Izvođač radova je u toku gradnje do sada već dva, tri puta sanirao udarne rupe u toj ulici, poručio je Marko Salapura, odgovorno lice za građenje u "Integral inženjeringu", te dodao da će nakon završetka radova biti rekonstruisana ne samo ta ulica, nego i svi lokalni putevi koji se koriste.

"To je proces koji traje, mi ćemo najkritičnije dionice u toku izgradnje popravljati kako mještani ne bi imali problema, posebno sada u zimskom periodu gledaćemo da se udarne rupe saniraju asfaltom tako da ne bude problema kojih je do sada bilo", naveo je Salapura.

Svaki stanovnik može da se požali i "Autoputevima RS", kaže Siniša Cukut, glavni inžinjer za zaštitu životne sredine u ovom preduzeću.

"Mi onda angažujemo naš nadzor, izvođača, dolazimo i mi iz 'Autoputeva', na licu mjesta provjeravamo sve navode i preduzimamo sve mjere da se ta eventualna oštećenja koja se utvrde saniraju i da se ti svi negativni uticaji ublaže u mjeri koliko je moguće, a kada se završi projekat, sve će da se sanira, rekultiviše, svi lokalni putevi da se asfaltirati i cilj nam je da sve bude minimalno kao prije ili bolje", kaže Cukut.

Obilaznica oko Doboja duga je 5,5 kilometara i veoma je zahtjevan projekat na koridoru 5c jer ima dosta objekata, most Kostajnica, dva tunela Putnikovo brdo 1 i 2, između ta dva tunela je vijadukt, a tu je i nadvožnjak Prisade.

Koliki je značaj obilaznice za Doboj ilustrovao je prvi čovjek grada.

"Rasteretićemo magistralni put M17 koji je usko grlo u čitavoj, mogu slobodno reći, BiH. To je najprometniji put, kojim u sezoni prolazi nekih 25.000 vozila. To je tranzit oko grada, pa svi prilazi, ulazi i izlazi iz grada budu blokirani, pogotovo u ujutro kada ljudi odlaze na posao, te u nekom popodnevnom periodu kada idu s posla, to je između tri i četiri sata, budu ogromne gužve i ljudi od Rudanke do Doboja izgube po 30 do 40 minuta", izjavio je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja.

