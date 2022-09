Mještani šest naselja dočekali gradsku vodu

DOBOJ - Umjesto iz individualnih bunara, pitka voda u česmama nekoliko stotina domaćinstava u pet krnjinskih sela, poteći će iz cijevi dobojskog "Vodovoda".

To je najavljeno nakon potpisivanja sporazuma između Gradske uprave Doboj i Fonda za zaštitu životne sredine i energetske efikasnost RS.

Pitku vodu iz gradskog "Vodovoda" dobiće mještani Lužana, Velike Bukovice, Trnjačana, Opsina, Kladara i Bukovačkih Čivčija, koji se godinama snabdijevaju iz vlastitih bunara.

"Ja sam sebi iskopao bunar prije pet godina i sada imam dovoljno vode, ali koliko god imam, opet bih pristao na gradski vodovod. Veliki bi značaj bio, voda je bogatstvo, jer ko nema vodu, to je za njega propast. Inače, ja sam čekao vodovod možda sedam-osam godina i na kraju sam sebi iskopao bunar, ali ne odustajem opet od gradskog vodovoda", rekao je Mićo Jović, mještanin Lužana.

"Bilo bi dobro da imamo gradsku vodu. I ja imam svoj bunar, hidrofor, 50 godina ja to imam. Dovoljno je vode, ali ipak je jedno imati tu gradsku vodu, a drugo svoju vodu. Pokvari se nešto, ja to moram popravljati. Ja sam nekada znao ustajati po noći da to popravim", kazao je Ilija Mišić, mještanin Velike Bukovice.

Po principu pola grad, pola Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS, radovi će biti finansirani sa ukupno 500.000 KM.

"Ovo je projekat koji je započeo grad Doboj da se iz postojećih bunara obezbijedi glavni vod za vodosnabdijevanje ovih mjesnih zajednica, skroz, praktično dolje do Kladara, a jedan dio sredstava obezbjeđuje Fond. Biće izgrađen glavni vod, a onda ćemo vjerovatno dogovarati zajedničku saradnju na izgradnji sekundarne mreže i priključenju domaćinstava na tom dijelu grada Doboja", kaže Srđan Todorović, direktor Fonda za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti RS.

"U tom dijelu gravitira veliki broj mještana koji će dobiti gradsku, pitku vodu, mogu slobodno reći dobijaju i kvalitet, a i sigurnu isporuku, jer 'Vodovod' u ovoj godini nije imao nikakvih poteškoća sa isporukom pitke vode. Mi smo razgovarali i dogovorili i projekat u Boljaniću, gdje isto zajednički nastupamo sa Fondom za zaštitu životne sredine", izjavio je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja.