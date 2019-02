Mjestimično mokri i klizavi kolovozi, na prevojima snijeg

BANJALUKA - Saobraćaj se jutros u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ u nižim predjelima odvija po mjestimično mokrim i klizavim kolovozima, a na regionalnom putu Ulog-Klanci na prevoju Morine, privremeno je obustavljen zbog snježnih smetova.

Na putevima u višim planinskim predjelima i preko prevoja na kolovozu mjestimično ima ugaženog snijega i poledice, posebno na putnim pravcima Vlasenica-Han Pjesak, preko prevoja Han Pogled, Sarajevo-Rogatica preko Romanije, Kneževo-Turbe, Mrkonjić Grad-Mliništa i Šipovo-Strojice.

Dodatne poteškoće vozačima stvara jak vjetar koji mjestimično formira snježne nanose, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina vozači se upozoravaju na povećanu opasnost od odrona kamenja i zemlje na kolovoz.

Zbog radova, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Banjaluka -Čelinac i na dionici Čelinac-Kotor Varoš.

U toku su radovi na sanaciji klizišta na magistralnom putu Karanovac-Crna Rijeka.

Zbog oštećenja nadvožnjaka kod NIS petrol pumpe u Trnu saobraćaj se na dionici Prijedorska petlja-Klašnice i preko samog nadvožnjaka odvija jednom saobraćajnom trakom, dok teretna vozila preko nadvožnjaka ne saobraćaju.

Zbog izgradnje naplatne stanice "Čatrnja" na auto-putu Gradiška-Banjaluka izmijenjen je režim saobraćaja.

Zbog izvođenja radova na izgradnji mosta preko rijeke Vrbanje u Čelincu, izmijenjen je režim saobraćaja na dionici Čelinac-Kotor Varoš.

Zbog sanacije klizišta usporeno se saobraća na dionici magistralnog puta Sarajevo-Foča, na lokalitetu Sijeračke Stijene.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Lopare-Čelić, zbog pojave klizišta u rejonu Čelića.

Na regionalnom putu Bratunac tri-Drinjača u vremenskim periodima od ponoći do do 7.00 i od 16.00 do ponoći na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila mase iznad 3,5 tone i autobuse klase M3, zbog radova na sanaciji klizišta.

Ova zabrana se ne odnosi na autobuse prevoznika "Drinatrans" Zvornik koji saobraćaju na redovnim autobuskim linijama Zelinja-Zvornik, Bratunac-Polom-Zvornik, Bratunac-Polom-Bijeljina i Polom-Bratunac.

Zbog oštećenja mosta na rijeci Jadrini na lokalnom putu Doboj-Manastir Petrovo na snazi je zabrana saobraćaja za sva vozila čija ukupna masa prelazi 3,5 tone.

Na regionalnom putu Površnice-Lopare saobraćaj teretnih vozila je preusmjeren na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

U FBiH ugaženog snijega ima na putnim pravcima Livno-Kupres, Livno-Mrkonjić-Grad, Tomislavgrad-Šujica i Livno-Drvar.

Na dionicama u jugozapadnim krajevima dodatne poteškoće stvara jak vjetar koji formira snježne nanose.

Na jake udare vjetra Auto-moto savez skreće pažnju i na ostalim dionicama, posebno na jugu FBiH.

Zbog minerskih radova danas od 11.00 do 15.00 časova mogu se očekivati kraće obustave saobraćaja na magistralnom putu Šićki Brod-Srebrenik, kod mjesta Podpeć.

Zbog rekonstrukcije mosta, za teretna vozila preko 7,5 tona na snazi je obustava saobraćaja na magistralnom putu Novi Travnik-Bugojno. Za vrijeme ove obustave alternativni pravac je preko Travnika i Donjeg Vakufa.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih čekanja.

Na graničnom prelazu Brčko-Gunja, zbog nestabilnosti mosta, obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse, dok je zbog radova u Hrvatskoj obustavljen saobraćaj za sve kategorije vozila na graničnom prelazu Novi Grad-Dvor.