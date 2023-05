Mjestimično mokri kolovozi, u kotlinama magla

BANJALUKA - Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraćaj se odvija po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima, a u kotlinama je mjestimično smanjena vidljivost zbog magle.

Iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske upozoravaju na povećanu opasnost od odrona na dionicama koje prolaze kroz usjeke i vozačima savjetuju opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu.

Zbog održavanja manifestacije "Maraton stazama Branka Ćopića" u periodu od 10.00 do 16.00 časova najavljene su povremene obustave saobraćaja na dijelu magistralnog puta Rudice - Novi Grad do ukrštanja sa Ulicom Kej krajiških brigada i na regionalnom putu Rudice - Donji Dubovik.

U vremenu od 9.00 do 11.00 časova privremeno će biti obustavljen saobraćaj na regionalnom putu Kula - Bistrica, na dionici Vraca-Brus, od "Sanilenda" do raskrsnice skretanja za vrh Trebevića zbog održavanja sportske manifestacije "Spring ran".

U vrijeme obustave, saobraćaj će se preusmjeravati alternativnim pravcima.

Zbog održavanja manifestacije "Moto fest Banjaluka 2023", do 17.00 časova potpuno je obustavljen saobraćaj na Bulevaru cara Dušana, na dijelu od Ulice kralja Petra Prvog Karađorđevića do Ulice Teodora Kolokotronisa, u Ulici Teodora Kolokotronisa, na dijelu od Ulice Patrijarha Makarija Sokolovića do Ulice Đure Daničića i u desnoj saobraćajnoj traci Ulice Teodora Kolokotronisa na dijelu od kružnog toka do Ulice Makarija Sokolovića, gledano od kružnog toka.

Zbog minerskih radova na magistralnom putu Sarajevo - Foča, dionica Trnovo - Miljevina u kanjonu rijeke Bistrice do 3. juna biće povremenih obustava saobraćaja i zmeđu 11.00 i 15.00 časova, dva puta po pet do sedam minuta.

Na istom magistralnom putu, ali na dionici Dobro Polje - Miljevina, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, zbog sanacije klizišta.

Na magistralnom putu Gradiška - Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, saobraćaj se odvija usporeno zbog aktiviranog klizišta.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini - granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Zbog sanacije klizišta saobraćaj se na dionici magistralnog puta Foča - Goražde u mjestu Filipovići, na liniji razgraničenja, odvija otežano, jednom trakom, urađenom privremenom zaobilaznicom u dužini 150 metara, uz saobraćajnu signalizaciju.

Na magistralnom putu Bijeljina - Brčko i regionalnim putevima Lopare - Čelić i Stari Ugljevik-Glavičice, rejon Glinja, zbog radova se saobraća jednom trakom.

Zbog sanacije magistralnog puta Gradiška - Nova Topola - Klašnice, i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice jedan - Nova Topola izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Saobraćaj je obustavljen na lokalnim putevima u mjestu Gornji Podgradci zbog oštećenja mosta preko rijeke Bukovice, kao i preko rijeke Jablanice u mjestu Sovjak, te preusmjeren na alternativne putne pravce.

Zbog izgradnje dionice auto-puta od petlje Johovac do Vukosavlja, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na petlji Johovac. Izmjena režima saobraćaja je i na petlji Rudanka, zbog izgradnje dionice auto-puta od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva.

Na području FBiH zbog radova na mostu Gorica, za saobraćaj je zatvorena desna cijev tunela 1. mart u smjeru Zenica - Sarajevo, a vozila saobraćaju dvosmjerno, kroz lijevu tunelsku cijev.

Zbog slijeganja puta na ulazu u Vinac iz smjera Donjeg Vakufa u funkciji je samo jedna traka, a brzina je ograničena na 20 kilometara na čas.

Sporije zbog radova tokom dana saobraćaj se odvija na magistralnim putevima Šićki Brod - Lukavac, Bihać - Kamenica i Ripač - Dubovsko, kao i na ulazu u Bugojno iz smjera Rostova.

Zbog završnih radova na dionici regionalnog puta Podlugovi - Breza obustavljen je saobraćaj danas od 6.00 do 18.00 časova.

Na dionici regionalnog puta od mjesta Ravno prema magistralnom putu LJubinje - Trebinje saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Zbog radova zatvoren je most na ulazu u Nemilu, a vozila saobraćaju preko raskrsnice u Topčić Polju.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja.