Mjestimično smanjena vidljivost na putevima

BANJALUKA - Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija nesmetano, uz mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle na poručju Prijedora, Mrkonjić Grada, Kneževa i Foče, saopšteno je jutros iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Do 23. septembra na dionici magistralnog puta Karanovac-Crna Rijeka, lokalitet kanjona Tijesno, od 11.00 do 11.45 časova saobraćaj će biti potpuno obustavljen radi nesmetanog održavanja penjačkog "Dril end čil festivala" i preusmjeren na putni pravac Banjaluka-Čađavica-Mrkonjić Grad.

Na dionici magistralnog puta Klašnice-Prnjavor, u mjestu Hrvaćani, zbog izgradnje auto-puta, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na privremenu zaobilaznicu u neposrednoj blizini.

Na dionici auto-puta Banjaluka-Prnjavor, lokalitet petlja Mahovljani jedan, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja, zbog postavljanja sistema za naplatu putarine.

Na dionici magistralnog puta Klašnice jedan-Prnjavor, u mjestu Drugovići, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja, radi uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj.

Zbog uklanjanja naplatnih kućica na dionici magistralnog puta Klašnice dva-Šargovac izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja.

Zbog sanacije klizišta usporeno se saobraća na dionici magistralnog puta Karanovac-Crna Rijeka, a s obzirom na to da je riječ o veoma frekventnom putnom pravcu dolazi do kratkotrajnih zastoja.

Na magistralnom putu Sarajevo-Foča, na lokalitetu Sijeračke stijene, zbog većeg odrona, saobraćaj se i dalje odvija usporeno, po privremeno urađenom proširenju pored puta koje je prohodno za sva vozila.

Saobraćaj za sva vozila obustavljen je na magistralnom putu Bijeljina-Glavičice /ulice 27. marta i Srpske vojske/, zbog izgradnje kanalizacione mreže.

U Banjaluci će do 23. septembra od 8.00 do 20.00 časova svakodnevno biti obustavljan saobraćaj u Ulici Petra Velikog do raskrsnice sa Sarajevskom ulicom, zbog sanacije Ulice Petra Velikog, u naselju Česma.

Do 2. novembra radnim danima od 8.00 do 16.00 časova, zbog deminerskih radova, biće polučasovnih obustava saobraćaja na magistralnom putu Foča-Gacko, u mjestu NP Sutjeska-Priboj, opština Foča.

Zbog deminerskih radova na putnom pravcu Brod-Odžak, deminerska radilišta Klakari Donji devet i 13, od 8.00 do 18.00 časova radnim danima saobraćaj se odvija na način 30 minuta obustave i 15 minuta propuštanja vozila.

I u Federaciji BiH jutarnja magla mjestimično smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove.

Na magistralnom putu Novi Travnik-Bugojno, zbog rekonstrukcije mosta preko rijeke Vrbas, saobraćaj teretnih vozila preusmjeren je na magistralni put preko Travnika i Donjeg Vakufa, dok putnička vozila saobraćaju obilaznicom u neposrednoj blizini.

Na graničnim prelazima jutros nema zadržavanja.

Zbog radova u Hrvatskoj, obustavljen je saobraćaj na graničnom prelazu Novi Grad-Dvor.

Zbog asfaltiranja u Crnoj Gori i najavljenih obustava saobraćaja, do 22. septembra od 9.00 do 13.00 časova ne preporučuje se korišćenje graničnog prelaza Deleuša.