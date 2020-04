Mjestimično vlažni i klizavi kolovozi u BiH

BANJALUKA - Na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH ovog jutra vozi se po mjestijično vlažnim i klizavim kolovozima, uz slabiju maglu na dionicama u kotlinama, uz rijeke i jezera, a na graničnim prelazima u BiH trenutno nema dužih čekanja na prelazak granice.

Ulazak u BiH nije dozvoljen stranim državljanima, a izuzetak su osobe s boravkom u BiH, lica kojima je potrebno liječenje, te lica koje su u tranzitu kroz BiH bez zadržavanja.

Srbija je zatvorila sve granične prelaze prema BiH, izuzev graničnih prelaza Karakaj, Vardište i Rača koji ostaju otvoreni samo za robni saobraćaj.

Hrvatska i Crna Gora su zatvorili sve granične prelaze prema BiH. Ulazak u te zemlje je dozvoljen samo njihovim državljanima, strancima koji imaju prijavljen boravak i vozačima teretnih vozila.

Za teretna vozila za tranzit preko Hrvatske u funkciji su granični prelazi Gradiška, Bijača i Šamac, a preko Crne Gore granični prelaz Klobuk.

Imajući u vidu ogromne napore koje medicinski radnici u Republici Srpskoj svakog dana ulažu da pomognu svim oboljelima uprkos opasnosti od virusa korona, Auto-moto savez /AMS/ Republike Srpske donio je odluku da besplatno pruži uslugu prevoza vozila zdravstvenih radnika Srpske koji ostanu u kvaru ili im zatreba druga vrsta pomoći na putu na teritoriji Republike Srpske i BiH.

AMS zajedno sa svojih 49 auto-moto društava zahvaljuje svim vozačima kamiona, koji uprkos opasnosti od virusa korona maksimalno strpljivo i uredno prevoze robu i snabdijevaju tržište Srpske i BiH prehrambenim, medicinskim i drugim proizvodima.

Stanovništvu Republike Srpske upućen je apel da prate uputstva Vlade Republike Srpske, nadležnih zdravstvenih ustanova i lokalnih zajednica, te da ne kreću na put bez prijeke potrebe.

Na relacijama međuentitetska linija Lapišnica - Rogatica - međuentitetska linija Novo Goražde i međuentitetska linija Stanić Rijeka - međuentitetska linija Karuše - Podvrsnik - Trebinje - Mokri Dolovi kreće se vangabaritni teret, pa je vozačima upućena molba za oprezniju vožnju na tim pravcima i da poštuju uputstva lica iz pratnje.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta od petlje Johovac do petlje Rudanka, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na dionici magistralnog puta Rudanka-Doboj jedan.

U toku je izgradnja male hidroelektrane "Krupac" na rijeci Željeznici, zbog čega se saobraćaj na dionici magistralnog puta Krupac-granica Republike Srpske /Bogatići/, na području opština Istočna Ilidža i Trnovo odvija naizmjenično jednom trakom uz postavljene semafore.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini - granica BiH/Crne Gore /Šćepan Polje/, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Zbog klizišta, jednom trakom naizmjenično saobraća se na regionalnom putu Ukrina - Gornja Vijaka, kao i na na regionalnom putu Šekovići - Caparde.

Na lokalnom putu Gornja i Donja Piskavica, u mjestu Strike, saobraćaj se, zbog klizišta, odvija jednom trakom naizmjenično.

Zbog oštećenja nadvožnjaka kod "NIS petrol" pumpe u Trnu, saobraćaj se preko nadvožnjaka odvija jednom trakom, dok teretna vozila ne saobraćaju.

Zbog pokretanja klizišta na lokalnom putu Svodna - Brezici, na području opštine Novi Grad saobraćaj se odvija jednom trakom.

Na regionalnom putu Površnice - Lopare saobraćaj teretnih vozila je preusmjeren na putni pravac Lopare - Priboj - Banj Brdo.

Na području FBiH na magistralnim putevima Srbljani - Bosanska Krupa u kanjonu Une i Srebrenik - Orašje u tunelu Ormanica u toku su sanacioni radovi, zbog čega se na mjestu radova saobraća usporeno, jednom trakom.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel "Vranduk", od 5. do 21.00 čas saobraća se dvosmjerno. Od 21.00 do pola sata poslije ponoći vozila se propuštaju naizmjenično, a do 5.00 časova saobraćaj kroz tunel je obustavljen.

Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj - Šićki Brod - Sarajevo i Žepče - Zavidovići - Olovo - Sarajevo.