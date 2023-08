Mjestimično vlažni kolovozi, magla u kotlinama i višim predjelima

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH kolovozi su mjestimično vlažni, a vidljivost je zbog magle smanjena u kotlinama i višim predjelima.

Iz Auto-moto saveza apeluju na opreznu vožnju na svim putnim pravcima, uz poštovanje saobraćajnih propisa i privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi.

Zbog sanacije klizita obustavljen je saobraćaj na dionici regionalnog puta Razboj-Stanari-Rudanka i saobraćaj se preusmjerava na alternativne pravce Razboj-Gornja Vijaka-Derventa-Doboj i Razboj-Tedin Han-Doboj.

Na magistralnom putu Sarajevo-Foča, dionica Trnovo-Miljevina u kanjonu rijeke Bistrice, zbog minerskih radova, od 7.00 do 15.00 časova dolazi do povremene obustave saobraćaja u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog sanacionih radova izmjenjeno je odvijanje saobraćaja na dionici magistralnog puta Johovac-Rudanaka-Doboj, i na dionici regionalnog puta Razboj-Rudanka. Radovi se izvode na spoju magistralnog i regionalnog putnog pravca u naselju Rudanaka.

Zbog sanacije klizišta, saobraćaj se na dionici Foča-Goražde u mjestu Filipovići, na samoj liniji razgraničenja, odvija otežano, jednom saobraćajnom trakom - urađenom privremenom zaobilaznicom u dužini 150 metara, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Na dijelu magistralnog puta Žegulja-LJubinje - dionica Podvrsnik-LJubinje u toku je rekonstrukcija puta, te se saobraćaj odvija usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj se odvija usporeno.

Zbog oštećenja mosta preko rijeke Bukovice u mjestu Gornji Podgradci i oštećenja mosta preko rijeke Jablanice u mjestu Sovjak na lokalnim putevima, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na alternativne putne pravce.

Zbog izgradnje dionice autoputa od petlje Johovac do Vukosavlja, izmijenjen je režim saobraćaja na petlji Johovac. Izmjena režima saobraćaja je i na petlji Rudanka, zbog izgradnje dionice auto-puta od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva.

Na magistralnom putu Brod na Drini-granični prelaz Hum/Šćepan Polje zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na dionici regionalnog puta Stari Ugljevik-Glavičice, u rejonu Starog Ugljevika zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća "Ruding", u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Zbog oštećenja mosta u Mačkovcu, zabranjen je saobraćaj za teretna vozila na regionalnom putu Mačkovac-Piperi.

Zabranjen je saobraćaj za teretna vozila ukupne mase preko 30 tona, na nadvožnjaku broj 238 na dionici magistralnog puta Klašnice dva-Šargovac u mjestu Trn, radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju, jer nakon destrukcija nastalih mehaničkim udarima predmetni nadvožnjak nema dozvoljenu nosivost za realna saobraćajna dinamička opterećenja.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-granica BiH/Crna gora - Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Zbog radova na dionici regionalnog puta Brčko-Cerik /Bukvičko brdo/ saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce Cerik-Lončari-Brčko, za putnička vozila Donja Skakava-Ulice-Vitanovići.

Sporije zbog radova tokom dana saobraća se na magistralnim putevima: Bihać-Kamenica, Stup-Blažuj, Kiseljak-Busovača, Travnik-Vitez, Ripač-Dubovsko, na ulazu u Bugojno iz smjera Rostova, Hadžiće i Kladanj iz smjera Olova.

Zbog slijeganja puta na ulazu u Vinac iz smjera Donjeg Vakufa u funkciji je samo jedna traka, a brzina je ograničena na 20 kilometara na čas.

Na dionici regionalnog puta od mjesta Ravno prema magistralnom putu LJubinje-Trebinje saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Na graničnim prelazima Gradiška, Velika Kladuša, Donja Gradina i Izačić pojačana je frekvencija vozila i duža su čekanja na izlazu iz BiH, a na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.