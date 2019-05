Mjestimično vlažni kolovozi

BANJALUKA - Kolovozi su u Republici Srpskoj i Federaciji BiH suvi ili mjestimično vlažni, a u kotlinama i uz riječne tokove vozačima iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske skreću pažnju na oprezniju vožnju zbog jutarnje magle.

Na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina, povećana je opasnost od odrona kamenja i zemlje na kolovoz.

U toku je postavljanje inteligentnih transportnih sistema /ITS/ na auto-putu Gradiška-Banjaluka, zbog čega je izmijenjen režim odvijanja saobraćaja, uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Na istom auto-putu, zbog izgradnje naplatne stanice "Čatrnja" izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja.

U toku su radovi na izgradnji i sprovođenju privremenog sistema naplate putarine na auto-putu "9. januar" Banjaluka-Doboj, na petlji Mahovljani, zbog čega je na ovom lokalitetu izmijenjen režim odvijanja saobraćaja.

Iz AMS vozače upozoravaju da voze opreznije i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

U toku su radovi na izgradnji Male hidroelektrane "Krupac" na rijeci Željeznici, zbog čega se saobraćaj na dionici magistralnog puta Krupac-granica Republike Srpske /Bogatići/, na području opština Istočna Ilidža i Trnovo, odvija naizmjenično jednom trakom.

U toku je rekonstrukcija vodovodne mreže na dionici magistralnog puta Bileća-Podosoje, zbog čega je izmijenjen režim odvijanja saobraćaja.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-granica BiH/Crne Gore /Šćepan Polje/ zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaj na dionici magistralnog puta Modriča jedan-Modriča dva, kao i na dionici regionalnog puta Bušletić-Modriča dva zbog izgradnje kružne raskrsnice na spoju tih puteva i Tarevačke ulice.

Dionica Modriča dva-granica Republike Srpske /Ždreban/ u potpunosti je zatvorena za saobraćaj u zoni izvođenja radova, a vozila se preusmjeravaju kroz ulice Vojvode Putnika i Dositeja Obradovića.

Deminiranje terena u toku je na radilištu "Klakari Donji 8, 13 i 14", opština Brod, zbog čega su aktuelne privremene obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Brod-Odžak u vremenu od 8.00 do 15.00 časova, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja.

Zbog radova, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Banjaluka /Rebrovac/-Čelinac i na dionici Čelinac-Kotor Varoš.

U toku je sanacija klizišta na magistralnom putu Karanovac-Crna Rijeka, zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja.

Zbog oštećenja nadvožnjaka kod "NIS petrol" pumpe u Trnu, saobraćaj se preko nadvožnjaka odvija jednom trakom, dok teretna vozila ne saobraćaju.

U toku je izgradnja trotoara na regionalnom putu Derviši-Klašnice dva, zbog čega je izmijenjen režim odvijanja sa saobraćaja.

Zbog izgradnje pješačke staze, na dionici regionalnog puta Obudovac-Lončari naajvljene su izmjene u odvijanju saobraćaja.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Lopare /Mačkovac/-Čelić, zbog pojave klizišta u rejonu Čelića.

Na regionalnom putu Površnice-Lopare saobraćaj teretnih vozila preusmjeren je na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

Na lokalnim putevima Podgradci-Mrakovica i Svodna-Novi Grad u mjestu Brezici zbog odrona na snazi je potpuna obustava saobraćaja.

Zbog održavanja manifestacije "Moto fest Banjaluka 2019", od danas u 7.00 do nedjelje, 26. maja, u 8.00 časova privremeno će biti obustavljen saobraćaj u Bulevaru cara Dušana, na dijelu od Ulice Đure Daničića do Ulice Teodora Kolokotronisa.

Saobraćaj će biti privremeno obustavljen i u Bulevaru cara Dušana, na dijelu od Ulice kralja Petra Prvog Karađorđevića do Ulice Teodora Kolokotronisa, u Ulici Teodora Kolokotronisa na dijelu od Bulevara cara Dušana do raskrsnice sa Ulicom patrijaha Makarija Sokolovića i u desnoj saobraćajnoj traci Ulice Teodora Kolokotronisa na dijelu od kružnog toka do Ulice patrijaha Makarija Sokolovića.

Na području Federacije BiH izvode se radovi na regionalnom putu LJusina-Cazin u naselju Glogovac, zbog čega je saobraćaj biti obustavljan.

Za vrijeme obustave vozila do 3,5 tone koristiće lokalni put Polje-Majetići-Stijena, dok će vozila teža od 3,5 tone koristiti put Gnjilavac-Ostrožac-Srbljani-Bosanska Krupa-LJusina.

Saobraćaj je, zbog neophodnih radova, potpuno obustavljen u vremenu od 8.00 do 18.00 časova i na regionalnom putu Tuzla-Šibošnica.

Za vrijeme obustave sva vozila iz pravca Tuzle prema Čeliću koristiće putne pravce Dokanj-Obodnica-Previle-Čelić ili Tuzla-Gornja Tuzla-Lopare-Čelić.

Na dionici Sarajevo zapad-Lepenica, zbog sanacije klizišta na lokalitetu Ban Brdo, saobraćaj je u tunelu "Igman" i na mjestu radova preusmjeren iz vozne u preticajnu traku.

Zbog radova u tunelu "Vranduk dva", na magistralnom putu Zenica-Nemila, saobraća se jednom trakom naizmjenično.

Tokom dana, zbog pojačane frekvencije vozila na ovoj dionici, formiraju se duže kolone u oba smjera.

U toku su sanacioni radovi na dionicama Olovo-Kladanj i Srebrenik-Orašje /u tunelu "Ormanica"/, pa se na mjestima izvođenja radova saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog radova, obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu Tromeđa-Zvirovići.

Danas i sutra izvode se radovi na putu Ribnica-Banovići, zbog čega se saobraća usporeno-naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Radovi su u toku na putnim pravcima Semizovac-Vogošća, Mostar-Čitluk, Busovača-Kiseljak, Tarčin-Konjic, Cazin-Srbljani-Bosanska Krupa, Ustiprača-Goražde, kao i u Ključu, Jajcu i Tasovčićima /Čapljina/.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih čekanja.

Zbog bezbjednosnih razloga zabranjen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na graničnom prelazu Brčko-Gunja.