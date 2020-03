Mjestimično vlažni kolovozi

BANJALUKA - Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH vozi se po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske, iz kojeg apeluju da vozači unutar BiH putuju samo u neophodnim situacijama i da se pridržavaju mjera zaštite od virusa korona.

Zbog sprečavanja širenja virusa korona, Srbija i Crna Gora su privremeno zatvorile sve granične prelaze prema BiH. Ulazak u te zemlje dozvoljen je samo njihovim državljanima, strancima koji imaju prijavljen boravak i vozačima teretnih vozila.

Granični prelazi prema Hrvatskoj za državljane BiH su u funkciji i na njima se vrši detaljna kontrola putnika i robe.

Izuzetak su putnici koji su u posljednjih 14 dana boravili na teritoriji visokorizičnih zemalja /Kina, Iran, Italija, Južna Koreja/, kao i zemalja: Japan, Singapur, Malezija, Bahrein, NJemačka, Francuska, Švajcarska, Španija, Austrija, Engleska, Holandija, Švedska i područje Bela Krajina u Sloveniji. Oni će biti zadržani u četrnaestodnevnoj izolaciji.

Na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina postoji opasnost od odrona.

Na relaciji Mel Podvrsnik-Trebinje-granični prelaz Klobuk do 23. marta kretaće se vangabaritni teret, pa je neophodna opreznija vožnja i poštovanje lica iz pratnje.

U toku je rekonstrukcija dionice magistralnog puta Čatrnja-Gradiška, zbog čega se saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom.

Na dionici magistralnog puta Banjaluka dva-Srpske Toplice za vrijeme izgradnje mosta preko rijeke Vrbas mijenja se režim saobraćaja i reguliše privremenom signalizacijom.

Zbog deminerskih radova na dionici magistralnog puta Brod-Odžak, u mjestu Klakar Donji, od 8.15 do 15.05 časova radnim danima su aktuelne povremene obustave saobraćaja, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja.

Zbog deminiranja na dionici magistralnog puta Pelagićevo-Gradačac, u mjestu Turić Prosjek, od 8.15 do 15.05 časova radnim danima, aktuelne su povremene obustave saobraćaja, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja.

Zbog izgradnje mosta na rijeci Savi, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška, u zoni naselja Čatrnja i carinskog terminala.

U toku je izgradnja MHE Krupac na rijeci Željeznici, zbog čega se saobraćaj na dionici magistralnog puta Krupac-granica Bogatići, na području opština Istočna Ilidža i Trnovo odvija naizmjenično, jednom trakom, uz semafore.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

U toku je sanacija klizišta na regionalnom putu Kotor Varoš-Kneževo, u mjestu Živinice, i radnim danima od 7.00 do 17.00 časova saobraćaj bude povremeno obustavljen maksimalno pet minuta.

Zbog deminerskih radova na dionici regionalnog puta Derventa-Podnovlje, na deminerskom radilištu "MSP Gornji Božinci" od 8.15 do 15.05 časova radnim danima saobraćaj bude povremeno obustavljan, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja.

Na regionalnom putu Crna Rijeka-Bjelajce na snazi je obustava saobraćaja svaki dan, osim nedjelje, od 9.00 do 15.00 časova. Saobraćaj je za vrijeme obustave preusmjeren na putne pravce Kola-Stričići-Čađavica-Mrkonjić Grad i Crna Rijeka-Jajce-Mrkonjić Grad. Izvan vremena obustave, odvija se jednom trakom uz regulaciju svjetlosnom signalizacijom.

Na dijelu regionalnog puta Ugljevik-Glavičice u rejonu Starog Ugljevika zbog aktiviranog klizišta odvijanje saobraćaja je usporeno, naizmjenično jednom trakom. Jednom trakom saobraća se i na regionalnom putu Priboj-Lopare, u naseljenom mjestu Priboj, preko mosta na Labuđanskoj rijeci, zbog oštećenja mosta.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom trakom, naizmjenično, saobraća se na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel "Vranduk", tokom dana saobraćaj se odvija dvosmjerno od 5.00 do 21.00 čas. Od 21.00 do 00.30 časova vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00.30 do 5.00 saobraćaj kroz tunel obustavljen.

Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod-Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Radovi su aktuelni na magistralnim putevima Crna Rijeka-Jajce, u mjestu Ugarak, i Jablanica-Mostar, u mjestu Potoci.