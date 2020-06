Mjestimično vlažni kolovozi

BANJALUKA - Saobraćaj se ovog jutra u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija po mjestimično vlažnim i klizavim kolovozima, a na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja.

Zbog radova obustavljen je saobraćaj na graničnom prelazu Deleuša-Vraćenovići sa Crnom Gorom, a za vrijeme ove obustave saobraćaj se preusmjerava na druge granične prelaze.

BiH je otvorila granice prema Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori.

Odluka se odnosi samo na građane te tri zemlje, dok državljani ostalih zemalja u BiH mogu ući ukoliko imaju opravdane razloge i negativan test na virus Kovid-19, ne stariji od 72 časa.

Crna Gora je otvorila granice za državljane BiH. Srbija je otvorila svoje granične prelaze za putnički i robni saobraćaj bez neophodnog testa na virus korona i dozvole komisije.

Ulazak u Hrvatsku dozvoljen je samo njihovim državljanima, strancima koji imaju prijavljen boravak i vozačima teretnih vozila.

Iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske skreću pažnju na povećanu opasnost od odrona zemlje i kamenja na kolovoz na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina, a u kotlinama, duž riječnih tokova i u višim predjelima na smanjenu vidljivost zbog magle ili niske oblačnosti.

Zbog izgradnje zvučnog zida izmijenjen je režim saobraćaja na dionici auto-puta Banjaluka - Prnjavor.

Zbog radova na raskrsnici na spoju auto-puta Banjaluka - Doboj i magistralnog puta Johovac - Rudanka, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na tom magistralnom putu.

Na dionici Modriča jedan - Vukosavlje/Jakeš/ - Podnovlje - Šešlije - Johovac - Rudanka - Doboj - granica Republike Srpske/FBiH /Karuše/ zbog radova je izmijenjen režim odvijanja saobraćaja.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta od petlje Johovac do petlje Rudanka, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na dionici magistralnog puta Rudanka - Doboj jedan.

Zbog radova na sanaciji klizišta na dionici magistralnog puta Prijedor - Kozarac, na lokalitetu Kalate, saobraćaj se odvija dvosmjerno, usporeno, obilaznicom koja se nalazi uz magistralni put i regulisan je privremenom signalizacijom.

U toku je izgradnja male hidroelektrane, zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Kotor Varoš - Obodnik.

U toku je sanacija klizišta na regionalnom putu Kotor Varoš - Kneževo, u mjestu Živinice, pa su od 7.00 do 17.00 časova najavljene povremene obustave saobraćaja u trajanju maksimalno pet minuta.

Na regionalnom putu Crna Rijeka - Bjelajce 8.00 do 16.00 časova obustavljen je saobraćaj. Poslije 16.00 časova saobraćaj se odvija naizmjenično jednom trakom.

Zbog izgradnje raskrsnice na dionici magistralnog puta Gornja Vijaka jedan - Derventa i na regionalnom putu Gornja Vijaka jedan - Gornja Vijaka dva izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja.

Zbog radova na magistralnom putu Drinjača - Milići - Vlasenica izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja, pa iz AMS vozače mole da voze opreznije i sporije, te da poštuju privremeno postavljenu signalizaciju.

U toku je rekonstrukcija dionice magistralnog puta Čatrnja - Gradiška, zbog čega se saobraćaj odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom.

Na dionici magistralnog puta Banjaluka dva - Srpske Toplice za vrijeme izgradnje mosta preko rijeke Vrbas promijenjen je režim saobraćaja i regulisan privremenom signalizacijom.

Zbog deminerskih radova na dionici magistralnog puta Brod - Odžak u mjestu Klakar Donji u vremenu od 8.15 do 15.05 časova povremene su obustave u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja.

Zbog deminerskih radova na dionici regionalnog puta Derventa - Podnovlje, na deminerskom radilištu "Gornji Božinci" u vremenu od 8.15 do 15.05 časova povremene su obustave saobraćaja u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja.

Na regionalnom putu Ukrina - Klupe u mjestu Šnjegotina u toku je rekonstrukcija puta i drugog mosta, zbog čega se saobraćaj na mjestu izvođenja radova odvija naizmjenično jednom trakom.

U toku je izgradnja male hidroelektrane "Krupac" na rijeci Željeznici, zbog čega se saobraćaj na dionici magistralnog puta Krupac - granica Republike Srpske /Bogatići/ na području opština Istočna Ilidža i Trnovo odvija naizmjenično jednom trakom uz postavljene semafore.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini - granica BiH/Crne Gore /Šćepan Polje/ zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Na regionalnom putu Površnice - Lopare saobraćaj teretnih vozila je preusmjeren na putni pravac Lopare - Priboj - Banj Brdo.

Zbog klizišta, jednom trakom naizmjenično saobraća se na regionalnom putu Ukrina - Gornja Vijaka, kao i na na regionalnom putu Šekovići - Caparde.

Na lokalnom putu Gornja i Donja Piskavica u mjestu Strike saobraćaj se, zbog klizišta, odvija jednom trakom naizmjenično.

Zbog pokretanja klizišta na lokalnom putu Svodna - Brezici na području opštine Novi Grad saobraćaj se odvija jednom trakom.

Na području FBiH na magistralnom putu Srebrenik - Orašje obustavljen je saobraćaj kroz tunel "Ormanica".

Sva vozila iz pravca Tuzle i Srebrenika preusmjerena su obilaznicom u neposrednoj blizini tunela, dok su vozila iz pravca Orašja i Gradačca preusmjerena na alternativni pravac /raskrsnica Ormanica - raskrsnica Vučkovci - Srnice - Bukva - regionalni put prema Srebreniku/.

Putnička vozila mogu koristiti i saobraćajnicu Srnice Donje - Špionica.

Saobraćaj je zbog radova obustavljen i u tunelu "Vinac" na magistralnom putu Jajce - Donji Vakuf i preusmjeren na obilaznicu oko tunela.

Na dionici magistralnog puta Zenica - Nemila kroz tunel "Vranduk" od 5.00 do 21.00 čas saobraća se dvosmjerno. Od 21.00 do 00.30 časova vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00.30 do 5.00 časova saobraćaj kroz tunel obustavljen.

Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila teža od 7,5 tona alternativne pravce Doboj - Šićki Brod - Sarajevo i Žepče - Zavidovići - Olovo - Sarajevo.

Za danas je najavljen početak radova na sanaciji mosta preko rijeke LJubine, na putnom pravcu Olovo - Semizovac. Za vrijeme radova u funkciji će biti obilaznica u neposrednoj blizini naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog radova na mostu preko rijeke Tinje, u mjestu Drenik na putu Srebrenik - Šićki Brod saobraća se naizmjenično jednom trakom.

Zbog radova na mostu na dionici auto-puta Visoko - Kakanj kod mjesta Dobrinje saobraća se dvosmjerno suprotnom kolovoznom trakom.

Imajući u vidu ogromne napore koje medicinski radnici u Republici Srpskoj svakog dana ulažu da pomognu svim oboljelima uprkos opasnosti od virusa korona, AMS Republike Srpske donio je odluku da besplatno pruži uslugu prevoza vozila zdravstvenih radnika Srpske koji ostanu u kvaru ili im zatreba druga vrsta pomoći na putu na teritoriji Republike Srpske i BiH.