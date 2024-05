Mlade Sarajke pretvorile obični bijeli štap u pametni

SARAJEVO - Tri mlade inovatorke iz Sarajeva Selma Budnjo, Sara Nalo i Melisa Mutapčić udružile su snage i zajedno smislile ideju za aplikaciju "Be My Step", koja pretvara obični bijeli štap u pametnog pomagača za slijepe i slabovide osobe.

Kako kažu u razgovoru za "Nezavisne novine", upravo im je ova ideja donijela prvo mjesto na takmičenju u predlaganju društvenih inovacija - Youth Innovation Award 2023, u organizaciji Ambasade Kraljevine Nizozemske u BiH i Instituta za razvoj mladih KULT.

Selma Budnjo u razgovoru za "Nezavisne novine" kaže da su za takmičenje saznale na društvenim mrežama, a upoznale su se na fakultetu, na Međunarodnom univerzitetu Burč (International Burch University - IBU).

"Studiramo na različitim odsjecima, ali smo sve tri na istom fakultetu, gdje smo pohađale predmet poduzetništvo i tako je sve počelo. Od projekta za fakultet 'Be My Step' ideja je prerasla u veću priču našeg startapa", priča Selma.

Sara Nalo kaže za "Nezavisne novine" da je na takmičenju Youth Innovation Award tražena ideja koja inovativnim rješenjima može doprinijeti rješavanju različitih problema u društvu.

"Odlučile smo da probamo sa našom idejom 'Be My Step' i osvojile smo prvu nagradu u iznosu od 4.000 KM. Naš projekat je u suštini pametna kutija koja može da se zakači na bilo koji bijeli štap, a u sebi sadrži senzore koji detektuju prepreke. Ona je uvezana sa mobilnom aplikacijom, preko koje i ide navigacija. Sve prepreke koje kutija detektuje će putem virtuelnog asistenta prenositi korisniku", objašnjava Sara i dodaje da su osvojenu nagradu uložile u razvoj softvera i hardvera.

"Prije nego što 'Be My Step' dođe na tržište biće potrebno mnogo testiranja i moramo sa korisnicima da vidimo da li treba praviti neke izmjene, da li funkcioniše na način koji je njima najprihvatljiviji i tek nakon svih testova izaći će na tržište. Mi sada imamo prototip koji je daleko veći od finalnog proizvoda", objašnjava Sara i dodaje da ona studira na Odsjeku informacionih tehnologija, dok su Selma i Melisa trenutno na master studijama na IBU.

Ove mlade inovatorke kažu da su ponosne na to što su dio tima i projekta "Be My Step" i što će zajedničkim radom i primjenom znanja pomoći društvu.

"Nama je glavni cilj da naša ideja pomogne slijepim i slabovidim, prvo u BiH. Već imamo kontakt i bile smo u Udruženju slijepih i slabovidih Kantona Sarajevo. Polazimo od potreba njihovih korisnika i gledamo kako da im najbolje pomognemo i osiguramo samostalnije kretanje. Cilj je pomoći njima, a voljele bismo da aplikacija ode i van granica BiH te da je instaliraju svi kojima je ova vrsta pomoći potrebna", priča Selma Budnjo i dodaje da su došle do informacije da samo osam odsto slijepih i slabovidih osoba u svijetu koristi bijeli štap pri kretanju.

"Prema zadnjim podacima, oko 5.000 slijepih i slabovidih osoba živi u BiH i mi smo svjesne njihovog straha od svijeta i nepoznatog, pogotovo kod nas. Ovdje još nije podignuta svijest o kreiranju bilo čega što bi moglo pomoći ovim ljudima pri dnevnim obavezama i da se mogu samostalnije kretati", objašnjava Selma.

Prema njenim riječima, hardverski i softverski dio su namijenjeni da funkcionišu zajedno i da finalni proizvod pametne kutije bude prilagodljiv svakom bijelom štapu, jer su, kako kaže, tokom istaživanja došle do saznanja da ima više vrsta bijelih štapova, kao i veličina.

"Iskreno, prezadovoljne smo prvim mjestom, iako smo znale da je naše postignuće veliko, imale smo već kreirani prototip i aplikacija je bila u razvoju i prije takmičenja, ali bilo je i mnogo drugih timova koji su imali sjajne ideje u različitim oblastima. Koliko god da smo očekivale, na kraju je prvo mjesto bilo i neočekivano, a nagrada i finansijska sredstva su nam dali vjetar u leđa da možemo uložiti i početi sa razvojem našeg biznisa. Znamo da je put još dalek i da će biti još prepreka, ali sada nastavljamo dalje, tražimo investitore i dalje usavršavamo aplikaciju, ali i hardverski dio", zaključila je Selma.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.