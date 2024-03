Mladenci svadbene salone rezervišu i za 2026. godinu

BANJALUKA, BIJELJINA - Termine u svadbenim salonima mladenci već godinama rezervišu mjesecima unaprijed, a oni koji su 100 odsto sigurni kada žele stati na ludi kamen već su rezervisali datum svog veselja koje će biti tek 2025. ili 2026. godine.

Rezervisanje sale godinu dana ranije je najnormalnije, ističe za "Nezavisne novine" Milena Stanišić, marketing menadžer Etno-sela Stanišići.

"Imamo već rezervacije i za 2025. godinu i čini mi se jednu za 2026, tako da mladenci imaju praksu da uglavnom najmanje šest mjeseci unaprijed planiraju svoju svadbu. Godinu dana je najnormalnije", rekla je ona, dodajući da su subota i nedjelja najpopularniji dani, ali da svadbi ima i petkom.

"Ljetni termini, druga polovina jula i prva polovina avgusta, su najjača sezona, ali je praksa posljednjih godina da jako puno svadbi ima i u septembru. To povezujem s time da su jul i avgust poprilično topli, a onda je septembar nekako prijatniji pa sve veći broj svadbi bude i u septembru", navodi ona.

Prema njenim riječima, parovi i sada rezervišu termine za drugu polovinu ove godine.

"Kod nas je takva situacija da imamo tri svečana salona koji su kapaciteta od 100 do 700 mjesta. Koje god veličine svadbu žele da naprave, ljudi kod nas imaju priliku za to. Pri tome, uz tri hotela imaju i dovoljno smještajnih kapaciteta za sve one goste koji dolaze iz drugih gradova", ističe Stanišićeva za "Nezavisne novine".

Iz jednog banjalučkog svadbenog salona navode da su subote najinteresantnije budućim bračnim parovima, ali da postoje i oni koji se odluče za nedjelju.

"Nekad mladenci rezervišu četiri mjeseca unaprijed, nekad godinu i po, nekad pola godine, sve zavisi. Ako djevojka ostane u drugom stanju, onda rezervišu tri mjeseca ranije. Ako žele određen datum, onda rezervišu godinu do godinu i nekoliko mjeseci ranije", ističe jedna vlasnica salona za "Nezavisne novine".

Iako je 2024. tek na početku, budući mladenci se već raspituju i za narednu godinu.

"Ima zvanja i za 2025. godinu. Poneko nazove, većinom se raspituje o cijeni", kaže ona.

Iz jednog trebinjskog svadbenog salona ističu da je broj rezervacija za ovu godinu isti kao i ranijih godina, a, kako navode, neki mladenci svoj datum rezervišu tri mjeseca unaprijed, a neki čak i godinu dana ranije.

Banjalučanka Anja M. na ludi kamen staće 1. juna, a salu je, kako priča za "Nezavisne novine", rezervisala još u decembru prošle godine.

"Tražili smo maj ili jun, te su bila slobodna samo dva termina jer mladenci većinom godinu dana ranije rezervišu sale. Veoma je teško pronaći salu da vam odgovara kako termin, tako i kapacitet. Ja se udajem u Doboju, a na svadbi će mi biti oko 200 zvanica, pa sam shodno tome tražila salu", ističe ona.

Rezervacija termina u sali je, prema njenim riječima, prvi korak koji se mora napraviti u organizaciji svadbe, a zatim slijedi traženje benda i fotografa jer je ove tri stvari najteže naći u istom terminu.

"Kod izbora sale najbitnije je da ne bude ni prepuna, niti prazna, dakle ako mladenci rezervišu salu čiji je kapacitet 300 ljudi, preporuka je da se u ovakav kapacitet ugosti nešto manje ljudi, 200 ili 250, kako bi bilo dosta slobodnog mjesta za ples. Što se tiče cijene stolica, uporedila sam ih u ova dva grada, te se ispostavilo da su cjenovnici isti. U oba grada možete naći cijenu stolice od 60 pa do 150 KM, a sve u zavisnosti od menija koji birate", kaže ova Banjalučanka.

