Mladi naučili saditi i sijati, uskoro očekuju i prve plodove (FOTO)

TESLIĆ - Prvi put u užem jezgru opštine Teslić vrijedne ruke djece, omladine, ali i onih starijih, izgradile su na površini od 200 kvadratnih metara, tik uz Centar za mlade "Nukleus", vrt u kojem su posadili organske proizvode, kako začinsko bilje, tako i povrće i voće, koje će, između ostalog, čim plodovi sazru, plasirati lokalnom stanovništvu.

Mnogo je ideja koje planiraju da realizuju ovi omladinci, a "NukleVrt", kako su ga nazvali, zamišljen je tako da na jednom mjestu okupi mlade ljude i osobe treće životne dobi, a sve s ciljem da povežu sve generacije, kako bi se družili, razmjenjivali ideje, ali i zaposlili ruke.

Sve to je nagnalo ekipu "Nezavisnih novina" da "pokuca" na vrata ovog vrta, u kojem su već iznikli paradajz, luk i druge biljke.

A koliko su vrijedni mladi koji tu svakodnevno borave, potvrđuje i Nemanja Sekulić, omladinski radnik, koji svako jutro prije škole zalije biljke, a nakon škole, odmah se vraća nazad kako bi provjerio da li je s njima sve kako treba da bude.

"Kad završim sa školskim obaveza, dođem u 'NukleVrt', provjerim da li su sve biljke u redu, a usput uradim svoje dnevne zadatke u Centru za mlade. Zajedno sa djecom i mladima koji dolaze u Centar vodim računa da sve bude na svom mjestu i veoma sam srećan što sam naučio da brinem o biljkama, koje smo svi zajedno sa uživanjem zasadili", ističe Sekulić za "Nezavisne" i dodaje da će se truditi da nastave dalje graditi i raditi, jer je ovo vrlo važno za njihovu zajednicu.

Da ovaj projekat povezuje inovativnost i edukaciju, te mlade i ljude treće životne dobi, ističe i Slaven Jelić iz Centra za mlade "Nukleus".

"U neposrednoj blizini Centra za mlade osnovali smo 'NukleVrt', prostor na kojem se uzgajaju različite kulture povrća i voća, i zaista je dobro što smo uspjeli da na 200 kvadratnih metara dobijemo prostor, kultivišemo ga, a cilj je da ga u narednom periodu uredimo sa svim pratećim materijalima. Imamo veoma dobru povratnu informaciju od građana i mladih ljudi, koji su zajedno učestvovali u formiranju ovog vrta, i to od djece iz osnovne i srednje škole, pa do starijih ljudi koji su s nama u vrtu, koji pripremaju i sade svoje biljke, te vode računa o njima. Izvorna ideja je da plodove koji narastu u vrtu plasiramo lokalnom stanovništvu, ali želimo da ljudima treće životne dobi i onima koji ne mogu sebi da proizvedu ovdje u gradu doniramo te plodove", pojašnjava Jelić za "Nezavisne".

No, to nije sve, jer će, kako kaže, ovaj vrt biti i edukativnog karaktera, gdje će djeca i mladi moći da prate uzgoj biljaka, od sadnje pa do samog ubiranja plodova.

"Poljoprivreda je zaista bitna, i smatram da se trebamo vratiti pravim vrijednostima. Mi smo uočili da mladi nemaju vještine uzgajanja voća i povrća, zbog čega smo i pokrenuli ovu priču. Dnevno kroz Centar prođe 30-40 osoba različitog uzrasta, budu u vrtu i prate šta se dešava, te učestvuju u izgradnji. Oko stotinu omladinaca je učestvovalo u početnom, organizacionom dijelu, a sigurno će svi oni biti uključeni i kad sve ovo bude u punom kapacitetu. Što se tiče 'NukleVrta', za sada smo u 15 poljoprivrednih boksova zasadili različite kulture, a cilj je da povećamo taj broj. Trenutno imamo oko 15 poljoprivrednih kultura, od sadnica luka, paradajza, graška, mrkve, paprika, različitog začinskog bilja, a pored povrća, tu su i ukrasne biljke, te stablo masline", navodi on i dodaje da će sve to će biti izloženo i otvoreno za posjetioce. Želja im je da do sljedeće sezone imaju vrt sa kompletnim sistemom navodnjavanja, sa još više poljoprivrednih boksova i kultura.

Filip Spasojević, omladinski radnik iz Centra za mlade i "NukleVrta", ističe da ovaj vrt, za razliku od nekih drugih poljoprivrednih površina, izdvaja to što uzgajaju, odnosno koriste potpuno organsko bilje i sjemena.

"No, inovativno je i to što ovaj projekat ima taj preduzetnički aspekt, odnosno 'NukleVrt' ima nešto što će se, uz pomoć mladih, koji to obrađuju i održavaju, plasirati dalje na tržište. Plan nam je i uvezivanje s poljoprivrednicima na teritoriji opštine Teslić, a i šire, tj. da zajedno s njima plasiramo te plodove, kako bi i oni imali udjela u svemu", kaže Spasojević. Prema njegovim riječima, reakcije mladih su pozitivne i iznenađujuće, jer kao ni on, nisu se ranije susretali s tim, a pogotovo oni koji dolaze iz urbanog područja.

"Mnogo im znači što su uključeni u taj proces. Bez organske hrane mi ne možemo opstati", poručuje on.

Jelić dodaje da u budućnosti planiraju da naprave online platformu sa svim poljoprivrednim proizvodima iz Teslića.

"Trenutno smo i na platformi doniraj.ba, a u saradnji sa Fondacijom tuzlanske zajednice, gdje ljudi mogu da nam pomognu u prikupljanju sredstava, a sav novac će biti usmjeren na uređivanje vrta i stvaranju boljih uslova, kako bi djeca i mladi, ali i svi ljudi koji budu dio ove priče, mogli da razvijaju 'NukleVrt'. Mnogo ljudi nam se do sada javilo, doniralo biljke koje uljepšavaju ovaj prostor, što nam mnogo znači, jer su svi dali dio sebe ovdje, i taj osjećaj pripadnosti je veoma važan. Naša želja je da u budućnosti svaku kvalitetnu, slobodnu površinu iskoristimo i napravimo gradske vrtove, te da po tome budemo prepoznatljivi, a vjerujem da ćemo, zajedno sa ljudima koji nas podržavaju, u tome i uspjeti", kazao je Jelić.

Osim toga, a vođeni dobrim primjerima iz drugih gradova, u budućnosti žele da u okviru Centra naprave banku sjemena, gdje će zajedno sa ljubiteljima vrtlarstva, baštovanstva i drugima razmjenjivati sjemena, odnosno ljudi će moći da donesu, ali i uzmu ona koja su im interesantna. Svi koji žele pomoći izgradnji i opstanku ovog vrta mogu to uraditi na sljedećem LINKU.

