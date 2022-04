Mladi sa Daunovim sindromom iz RS družili se sa Bjelogrlićem

BEOGRAD - Kamp "Ekspresivna art terapija", sa glumcem i režiserom Draganom Bjelogrlićem, održan je danas u vili Republike Srpske u prestonici Srbije, a u njemu su učestvovali mladi sa Daunovim sindromom iz Banjaluke, Prijedora, Kotor Varoša, Laktaša i Beograda.

Lica sa Daunovim sindromom, u saradnji sa dramskim umjetnicima, učestvuju od do 9. marta u dramskoj i muziko-terapiji, kao i terapiji plesom i likovnoj terapiji.

Direktor Daun sindrom centra Banjaluka Zoran Jelić rekao je da ova vrsta terapija pospješuje rehabilitaciju i osamostaljivanje osoba sa Daunovim sindromom, jer se takvoj osobi omogućuje da prepozna da ima potencijal, jača mu se samopouzdanje, a time dobija kompletna ličnost.

"Osobe sa Daunovim sindromom se dijele samo na dvije vrste – onu koja je imala šansu i onu koja nije imala šansu. Zahvaljujući našem Predstavništvu RS, mi smo ovdje već domaći. Ovdje je 2019. godine potpisan ugovor o saradnji i od tada je sve postalo drugačije", rekao je Jelić.

Organizator kampa je Ustanova socijalne zaštite Daun sindrom centar Banjaluka i Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji.

U kampu učestvuju ljudi stariji od 18 godina, što je vrlo važno jer do 18. godine života osoba sa Daunovim sindromom ima mogućnost da pohađa određene ustanove, a potom odlazi kući i postaje nevidljiva kako za stručnjake tako i za društvenu javnost.

U projektu pomažu poznate ličnosti, sa kojima je Daun sindrom centar Banjaluka stupio u kontakt na početku epidemije i koje su učestvovale u nekoliko radionica u onlajn formatu, među kojima je i srpski režiser Srdan Golubović, kao i glumac Dragan Bjelogrlić.

"Jako cenim ovo što direktor Daun sindrom centra Zoran Jelić radi i mislim da je za to potrebna ogromna ljubav, energija i napor da se naprave mali koraci, ali život jeste sačinjen od malih koraka. Ja se njemu divim i mislim da to što on radi zaslužuje veliko priznanje", istakao je Bjelogrlić.

U okviru kampa u Vili Republike Srpske priređena je i izložba likovnih radova osoba sa Daunovim sindromom, među kojima je i portret Bjelogrlića, koji je uručen ovom poznatom glumcu.