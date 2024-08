Mladi su najveći resurs, ali treba učiniti sve da ne bježe odavde

​BANJALUKA, PRNJAVOR - Mladi ljudi su najveći resurs svake zemlje, ali im je potrebna podrška da ostanu ovdje, zasnuju porodice, pronađu posao i obezbijede stambeni prostor, istaknuto je na Međunarodni dan mladih, 12. avgust.

Kako je za "Nezavisne" kazala Dajana Bašić, predsjednica Omladinskog centra Prnjavor, na položaj mladih utiče mnogo sredinskih faktora, ali i oni sami.

"Potrebno je pokazati odlučnost, znanje, vještine, jer položaj ne dolazi sam od sebe. Kada govorim kroz iskustvo Omladinskog centra Prnjavor, zaista sam srećna da su naši članovi prepoznati u zajednici kao neko ko ima vrijednost, kao i položaj. Posmatrano kroz institucije, organizacije, ali i privredne subjekte, Prnjavor kao lokalna zajednica je otvorena za ideje mladih i zaista su dobri partneri i podrška. Svaki 12. avgust treba da nam služi kao podsjetnik da možemo mnogo i da inicijative ne treba da preuzme neko drugi, nego baš mi", kazala je Bašićeva.

Ističe da su migracije prirodan fenomen u svim zemljama svijeta, s tim da ih neko smatra negativnim, a neko pozitivnim.

"Mišljenja su podijeljena i to je sasvim u redu. Smatram da svako treba da izabere svoj put. Mnogi mladi će da odluče da odu, mnogi da ostanu, ali ono što je najbitnije je da idu i ostaju sa nekom vizijom i ciljevima. Mladi ljudi su najveći resurs svake zemlje. Odgovornost svake zemlje, ali i svake mlade osobe jeste da svih ostalih 364 dana u godini to ne zaborave", istakla je ona i dodala da ovaj dan obilježavaju kroz aktivnosti sa mladima, obično na regionalnom nivou, zavisno od godine do godine.

Dijana Gašić, predsjednica Omladinskog savjeta Republike Srpske, kaže da mladi u Republici Srpskoj, ali i zemljama okruženja svoj položaj formiraju u skladu sa tranzicijom kulture življenja i modernim sistemom vrijednosti u kojem raste individualizam, a sve je manje zajedničkog udruživanja, stručnog usavršavanja kroz neformalno obrazovanje i građenje ličnosti na zdravim temeljima viševjekovne kulture našeg naroda.

"Kao organizacija, godinama radimo na pitanjima mobilnosti mladih, njihove inkluzije u društvene procese i njegovanja zdravih životnih stilova, a univerzalna kritika kroz izražavanje potrebe za veće zapošljavanje mladih i njihovo osamostaljivanje i sticanje porodice takođe je aktuelna. Mladima nikada nije dovoljno podrške, te i ove godine koristimo priliku da apelujemo javnim i političkim akterima, privrednom sektoru i sektoru obrazovanja o neophodnosti konkretnih mjera i bavljenjem ovim pitanjima", kazala je Gašićeva za "Nezavisne".

Selma Čabrić, ministarka porodice, omladine i sporta Republike Srpske, čestitala je Međunarodni dan mladih svim mladima u RS sa željom da njihovi uspjesi u nauci, obrazovanju, sportu, kao i nove ideje i aktivnosti budu vodilja Srpske danas i u budućnosti. Ona im je poželjela da budu srećni u svojoj zemlji, da ostvare pun potencijal, izgrade karijere, a potom i formiraju porodice na ovim prostorima, te izrazila uvjerenje da nema ljepšeg mjesta za život od tla na kojem su rođeni.

"Svjesni smo da moramo da se bavimo mladima danas ako želimo da se radujemo njihovim uspjesima u budućnosti, ali smo isto tako uvjereni da su njihove mogućnosti velike i da su već dokazali da su veliki potencijal za Republiku Srpsku u svim društvenim oblastima", poručila je Čabrićeva.

I Tina Milaković, članica Predsjedništva mladih Demosa Banjaluka, poručila je povodom ovog dana da u praksi mladim ljudima treba biti omogućeno da pokažu svoj puni potencijal, jer su oni prirodni lideri.

Milakovićeva je navela da je ukupna prosječna starost majke pri rođenju djeteta u Srpskoj 2023. godine bila 29,8 godina, dok je prosječna cijena prodatih novih stanova u Banjaluci u 2024. godini iznosila 3.492 KM po metru kvadratnom.

"Sve nam ovo pokazuje da se mladi teško odlučuju da zasnivaju porodicu jer ne mogu da dođu do adekvatnog zaposlenja i stambenog prostora", istakla je Milakovićeva.

