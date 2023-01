Mladić iz Gradačca dobio novu ruku

SARAJEVO - Azrudin Krajnović iz Gradačca dobio je novu mioelektronsku ruku, objavljeno je na Fejsbuk stranici Udruženja Pomozi.ba.

On je u junu prošle godine, dok se pripremao za srebrenički biciklistički maraton doživio saobraćajnu nesreću koju je skrivio nesavjesni vozač i prouzrokovao strašni gubitak za Azrudina koji je bio u komi pet dana i kojem je nakon velike borbe i više operacija amputirana ruka.

Azrudin kaže da takva teška iskušenja valjda pogode one najjače, one koji se mogu oduprijeti i one koji imaju snažnu pomoć u toj borbi.

"Uz pomoć vas – dragih ljudi, poznatih i nepoznatih dobio sam volju, želju i nadu. Slika više nije mutna, poprimila je mnogo više boja, ali ostaje da visi na zidu života kao podsjetik na sve što mi se desilo", naveo je on na Fejsbuku.

Njegova najveća podrška su mu supruga koju zove princezom ratnicom i mali vitez, sinčić Maid.

"Azrudinu i njegovoj porodici želimo skori povratak u Gradačac, jer se trenutno nalaze u Beogradu gdje on svakodnevno ide na vježbe kako bi se privikao na novu, vještačku ruku", navodi se na stranici.