Mladima u septembru isplaćeno 13,2 miliona KM

BANJALUKA - Ministarstvo finansija Republike Srpske je mladima u Republici Srpskoj u septembru isplatilo ukupno 13,2 miliona KM jednokratne pomoći od po 100 KM.

"Ovom isplatom je obuhvaćeno ukupno 130.204 korisnika, među kojima je i 124.898 mladih koji su već dobili po 100 KM u julu mjesecu i koji su registrovani u julu putem aplikacije, a obuhvaćeno je i 330 djece sa posebnim potrebama koji su se ranije registrovali u Ministarstvu finansija", saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Kako se dodaje, mladi koji se do sada nisu registrovali, a imaju pravo na jednokratnu pomoć u skladu sa odlukom Vlade Republike Srpske koja je usvojena 1. septembra 2022. godine, mogu da se to učine putem aplikacije do 25. septembra 2022. godine.

"Sredstva će biti isplaćivana sukcesivno, odmah po unošenju prijava i nakon izvršenih provjera Ministarstva unutrašnjih poslova u vezi sa ličnim podacima i provjere ispravnosti unesenih podataka o bankovnim računima korisnika", zaključuje se u saopštenju.