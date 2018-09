Moderno krilo UKC-a RS spremno za otvaranje

BANJALUKA - Novoizgrađeno sjeverno krilo Univerzitetskog kliničkog centra /UKC/ Republike Srpske u Banjaluci spremno je za sutrašnje otvaranje čime će biti stavljena tačka na najveći projekat u oblasti zdravstva koji je podrazumijevao objedinjavanje svih klinika na jednoj lokaciji na Paprikovcu.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić i generalni direktor UKC-a Vlado Đajić rekli su tokom današnjeg obilaska novog dijela UKC-a da su svi radovi obavljeni na visokom nivou u pogledu kvaliteta i u zadatim rokovima.

Bogdanić je rekao da novi dijelovi UKC-a izgledaju bolje nego što su očekivali i da su mnogi uložili mnogo truda čiji je rezultat bolji nego što su mogli zamisliti.

"Želim da zahvalim svima koji su prije pet-šest godina došli na ideju da krenemo u ovaj projekat počevši od predsjednika Republike Milorada Dodika, predsjednice Vlade Željke Cvijanović i svih ministara do direktora i osoblja UKC-a i svih radnika koji su ovdje uložili ogroman trud. Želim da se zahvalim i pacijentima koji su imali strpljenje dok su radovi bili u toku. Od sutra ćemo imati najmoderniji univerzitetski klinički centar u okruženju", izjavio je Bogdanić Srni.

On je dodao da će pacijenti sada imati mnogo bolje zdravstvene usluge, a radnici uslove za rad.

"Ovo je najznačajniji projekat u posljednjih 50 godina u oblasti zdravstva u okruženju, a za Srpsku je ovo istorijski projekat", rekao je Bogdanić.

Đajić je naglasio da je poslije završne kontrole konstatovano da je sve spremno za otvaranje, da su svi radovi završeni i da je u završnoj fazi montaža najsavremenije opreme.

"Ljekari i osoblje montiraju aparate i obavljaju kontrolu kako bi spremno dočekali prvu operaciju koju će u ponedjeljak obaviti naši ljekari uz pomoć tima ruskih ljekara iz Sankt Peterburga. Riječ je o operaciji debelog crijeva poslije koje su pacijenti do sada imali rez od 15 centimetara, oporavak u bolnici je trajao 15 dana i bili su na bolovanju po pola godine. Sada će rez biti centimetar do dva, pacijenti poslije dva do tri dana odlaze kući, a već nakon mjesec mogu da se vrate poslu", naveo je Đajić u izjavi Srni.

On je dodao da će ljekari UKC-a Srpske ići na edukaciju u Rusiju, a ruski dolaziti u Banjaluku prije nego što domaći kadar ne počne sa samostalnim radom.

Đajić je istakao da je dug i naporan rad dao odlične rezultate na koje su ponosni.

"Timovi UKC-a, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i izvođača radova žVamedaž radili su i po 20 časova dnevno i sve je završeno i prije roka. Već sutra popodne preseljavamo neke klinike. Ni naši zdravstveni radnici nisu svjesni šta dobijamo, a kamoli stanovnici. Ovo je dobit za svakog stanovnika Srpske", naglasio je Đajić i pozvao građane da dođu na svečano otvaranje.

Prema njegovim riječima, posebno su ponosni na Urgentni centar gdje nekada ishod liječenja zavisi od brzine pružene pomoći.

"Sada ćemo na dužini od deset metara imati ultrazvuk, rentgen i CT i moći ćemo odmah uspostaviti dijagnozu. Samo pet metara iza su dvije moderne operacione sale, što znači da će pacijenti poslije nekoliko minuta imati dijagnostiku i ići će na operacione intervencije, što će omogućiti brži oporavak i izlječenje", istakao je Đajić.

Sjeverno krilo biće otvoreno sutra u 11.00 časova, a trebalo bi da ga svečano otvore predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, premijer Željka Cvijanović, ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić i generalni direktor UKC-a Srpske Vlado Đajić.