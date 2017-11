Modna revija osoba s invaliditetom poslala snažnu poruku o ljepoti različitosti

BANJALUKA - Učesnici i organizatori jedinstvene modne revije "Baš po mjeri" iz prepune sale Kulturnog centra Banski dvor u Banjaluci u utorak naveče javnosti su poslali jasnu poruku da žene s invaliditetom mogu da se nađu u svim ulogama.

Bez obzira na to što imaju različite vrste invaliditeta, to ih ne određuje kao ličnosti, jer su sve one lijepe u svojoj jedinstvenosti, posebnosti, različitosti i u isto vrijeme su samo žene.

Psihološki centar "Sense" u saradnji sa Snežanom Kutlešić-Stević, odbornicom SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka, organizovali su ovu jedinstvenu modnu reviju žena s invaliditetom.

Na reviji modnom pistom prošlo je 36 osoba, među kojima 18 žena s invaliditetom, devet muškaraca iz javnog života, koji su pratili modele na pisti, kao i devet muškaraca s invaliditetom.

Biljana Nedić, član Organizacionog odbora, koja je i sama osoba s invaliditetom, kazala je da joj je drago što se jedan ovakav događaj dešava u Banjaluci.

"Na jedan rasterećen način šaljemo poruku da osobe s invaliditetom mogu da se nađu u svim ulogama. Bez obzira na to što imamo invaliditet, to nas ne određuje kao ličnosti", istakla je Nedićeva.

Prema njenim riječima, ova modna revija je pomjeranje nekih granica.

"Nadamo se da su naši sugrađani i svi ostali koji su prisustvovali reviji sa nje otišli sa boljim mišljenjem i da će razbiti neke predrasude koje su do sada imali", istakla je Nedićeva.

Sala KC Banski dvor bila je prepuna, a događaj su došli podržati Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke, Srđan Amidžić, zamjenik gradonačelnika Banjaluke, Zoran Talić, predsjednik Skupštine grada Banjaluka, Mladen Matović, direktor banjalučkog KC Banski dvor, odbornici i druge javne ličnosti.

"Kao odbornik u Skupštini grada Banjaluka želim da senzibilišem širu javnost i da svi pokažemo da s osobama s invaliditetom ne treba samo pričati 3. decembra, kada je Međunarodni dan lica s invaliditetom, nego da na tome moramo raditi tokom čitave godine", kazala je Kutlešić-Stevićeva.

Ona je pohvalila rad nadležnih u Gradskoj upravi Banjaluke, koji su prepoznali problem osoba s invaliditetom i uradili dosta toga u vezi s uklanjanjem arhitektonskih barijera u gradu koje su ometale kretanje osoba s invaliditetom.

Žene modeli nosile su kreacije banjalučke kreatorke Slađane Grujić, rađene baš po mjeri za svaku učesnicu, kao i vjenčanice studija "Hera".

"Ovo je bio najzahtjevniji zadatak u mojoj karijeri, ali ujedno i najdraži. Bilo je teško, jer je ovo bio veoma zahtjevan zadatak. Nadam se da smo uspjeli u tome", kazala je Grujićeva.

Ova modna revija bila je usmjerena ka podizanju svijesti o ženama s invaliditetom.

"U fokus smo stavili da invaliditet nije jedina stvar koja karakteriše osobu. Svaka osoba koja ima određeni invaliditet je mnogo više od invaliditeta koji ima", rekla je Jovana Džever, predsjednik Upravnog odbora psihološkog centra "Sense".

Istakla je da je svako u svojoj zajednici borac u mjerama svojih mogućnosti.

"Osobe s invaliditetom su ravnopravni članovi zajednice i učestvuju svaki dan u aktivnostima zajednice, ali pitanje jedne zajednice je koliko je ona senzibilisana za osobe s invaliditetom", rekla je Dževerova.